Токаев дал большое интервью газете Turkistan. Там про реформы, ИИ, АЭС, Назарбаеве и многом другом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете Turkistan.

Полный текст интервью:

«– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, своими ежегодными интервью для печатных СМИ Вы заложили, по сути, новую политическую традицию. Поэтому мы благодарны Вам за то, что откликнулись на наше предложение дать интервью газете «Turkistan».

– Газета «Turkistan» существует уже более 30 лет. Это одно из самых влиятельных печатных изданий Казахстана. Название газеты говорит само за себя. Журналисты издания, наряду с освещением актуальных событий в стране, не забывают о тюркской тематике, это радует.

С интересом читаю статьи о зарубежных казахах, успешно работающих в различных сферах. Троих из них наградил за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и странами их постоянного проживания.

Газеты и журналы вступили в период «ренессанса», потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей. Уже сейчас мы встречаем сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков.

Не скрою, с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяю этой привычке и до настоящего времени. В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции. Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей. Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего Отечества. Популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда.

Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию. Отрадно, что мое мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убежден, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

– В начале интервью традиционный вопрос об итогах прошлого года. Понимаю, что событий было много. Но каков, на Ваш взгляд, главный итог 2025 года?

– Знаковых событий, действительно, было немало, год пролетел как один миг, с ходу на Ваш вопрос ответить трудно.

К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: «В самой благоприятной ситуации таится опасность». Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало.

Это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая «съедает» все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. В этом году Правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства.

И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

Под напором стратегии «здравого смысла» президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчетом на долгосрочный результат.

– В прошлом году развернулись жаркие дискуссии вокруг нового Налогового кодекса. У казахстанцев было много вопросов и опасений по этому поводу. Есть ли оптимальный баланс, который, с одной стороны, позволит проводить востребованные экономические реформы, а с другой – не ухудшит положение граждан?

– Тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов.

Наша реформа – не рядовая «фискальная кампания», а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году.

Повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее Правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике. В ходе обсуждений нынешнее Правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта.

Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в «центре» экономики.

Эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества. Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов.

– Экономические реформы оказывают давление на цены и тарифы. Это беспокоит граждан. Вы поручили Правительству представить план конкретных мер по решению данной проблемы. Не повлияет ли это на качество и темп реформ, не сведет ли к нулю результат, на который так надеются люди, ожидая улучшения своего благополучия?

– Мировой опыт показывает, что реформы очень часто наталкиваются на непонимание, неприятие со стороны общества. Поэтому роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить. Как Глава государства такую ответственность я беру на себя и готов это делать и в будущем. Люди, работающие со мной, это хорошо знают. При этом понимаю, что это тернистый путь, на котором немало препятствий. История лучше относится к завоевателям и популистам, нежели к реформаторам. Но у Казахстана другого пути нет, мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперед.

Административными методами во избежание ущерба гражданам временно остановлен рост тарифов в зимний период. В то же время перед Правительством поставлена задача рационального использования бюджетных средств. Нельзя заливать экономику деньгами, провоцируя инфляцию. Необходима жесткая бюджетная дисциплина. Финансовые ресурсы должны направляться только на нужные государству проекты. В ноябре прошлого года Правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан.

Международные эксперты правильно считают, что Казахстан попал в «ловушку средних доходов». Буду предельно откровенен, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники. Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах – ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь-то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия.

В свое время мною было принято решение о возможности использования гражданами пенсионных накоплений для приобретения квартир, оплаты за образование детей, лечение. Многие так и сделали и выразили благодарность за такое решение, но как всегда нашлись аферисты, которые под видом стоматологического обслуживания утащили более 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда. Сейчас ими занимаются силовики. Пришлось закрыть этот вид медицинского обслуживания, но в ход пошли другие уловки, вплоть до оплаты пластических операций.

Бизнес же создает рабочие места, честно платит налоги, однако дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.

Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, «выпрямить». Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С «болезнью роста» мы непременно справимся. План действий имеется.

– Казахстан в ушедшем году запустил самую масштабную реформу энергетического и коммунального секторов за годы Независимости. Позволит ли это решить проблему критического износа инфраструктуры?

– Действительно, Правительство приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. Предстоит построить сотни километров инженерных сетей, обновить линии электропередач. Сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

На текущий момент количество ТЭЦ, находящихся в опасной «красной» зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. Риск аварийности объектов снижен, результат принятых мер виден.

Однако восстановить «дышащую на ладан» инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы.

Экстренные меры Правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны. Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как «карточный дом».

Десятилетиями глубинные экономические проблемы замалчивались, инфраструктура городов и сел обветшала, энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились.

Накопившиеся вопросы сплелись в «гордиев узел» проблем, создав «коммунального дракона», которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности.

Между тем наши правительства не спешили разгребать «авгиевы конюшни», потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей. Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их «успешной» реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству.

Если бы меня волновал личный рейтинг, оставил бы решение проблем следующим поколениям руководителей. Но для меня гораздо важнее не мнимые, а практические результаты, даже если они связаны с отходом от привычных стереотипов.

Кто выигрывал от дешевой электроэнергии? Не многодетные семьи с низкими доходами, главными выгодополучателями стали крупные предприятия.

Кто выигрывал от дешевого бензина? Не студенты и не пенсионеры, которые, как правило, пользуются общественным транспортом, а близкие к власти предприниматели, которых теперь принято называть олигархами или олигополией.

Кто выигрывал от низких тарифов на коммунальные услуги? Конечно, не добросовестные граждане, которые оплачивают все счета в срок, а бизнесмены-посредники, нажившие капиталы в «коммунальном болоте».

Цены и тарифы в Казахстане – самые низкие в «постсоветском» пространстве. Наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики.

Поэтому настало время развенчать миф о выгодности низких тарифов для людей со скромным достатком. По факту, это скрытая субсидия богатым людям.

Для восстановления социальной справедливости следует, прежде всего, изменить сам подход к решению проблемы. Государство обязано поддерживать тех, кто реально нуждается – точечно, адресно, путем выплат прямых компенсаций. Поэтому повышение тарифов – это выстраданный шаг к правильной, честной экономике, в которой каждый платит по мере потребления, но помощь получает тот, кому она действительно нужна. Тарифы должны быть справедливыми: «чем больше потребляешь, тем больше платишь». Такая задача мною поставлена. Достигнуты первые положительные результаты. Внедрена дифференциация в системе оплаты, «социальная норма потребления» с минимальными тарифами для тех, кто расходует базовый минимум воды или электроэнергии.

Уверен, это позволит развернуть прежнюю систему в сторону справедливого распределения общественных благ, чтобы ресурсы страны работали на всех граждан, а не на избранных. Только так мы сможем выстроить современную инфраструктуру и эффективную энергетику, а экономика получит мощный стимул к качественному росту.

– Вы часто говорите о нарастающей важности для Казахстана транзита и логистики. Это направление работы названо Вами приоритетным. Что сделано для развития этой сферы? Какие планы?

– Для нашей страны укрепление ее транзитно-логистического потенциала – задача стратегического значения. Не имеющий прямого выхода к морю, Казахстан, тем не менее, расположен в центре Евразийского континента на пересечении большинства транзитных магистралей. Это большое преимущество, которым мы обязаны умело воспользоваться с пользой для страны. Есть видение и желание превратить Казахстан в транспортную гавань (хаб) Евразии, это главное направление предстоящей работы в данном секторе.

В этом плане отмечу важность ввода в действие новой железнодорожной магистрали «Достык – Мойынты», что позволит увеличить объемы грузоперевозок между Китаем и Европой в пять раз по данному участку. В наших планах – введение в строй новых железных дорог «Мойынты – Кызылжар», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал». В целом, рассчитываем построить и модернизировать 5 тысяч и отремонтировать 11 тысяч километров действующих железных дорог до 2030 года.

Большое значение имеет строительство автомагистрали «Центр – Запад», которая сократит путь от столицы до западных областей более чем на 500 километров.

Удалось создать обширную транспортную систему, выходящую за пределы национальных границ. Находясь в стороне от океанских перевозок, Казахстан все же сформировал сеть грузовых терминалов от Желтого до Черного моря. Через нашу территорию проходят 12 международных транспортных коридоров: 5 железнодорожных и 7 автомобильных, по которым осуществляется до 85 процентов сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой.

Конечно, все это не значит, что мы можем рассчитывать на легкие доходы. Конкуренция в этой сфере усиливается, поскольку транспорт и логистика стали неотъемлемой частью геополитики. Данная тема прочно вошла в повестку дня переговоров на высшем уровне, что предопределяет ее исключительную важность для Казахстана.

Наша страна активно участвует в развитии китайского мегапроекта «Один пояс – Один путь», коридора «Север – Юг», а также Транскаспийского транспортного маршрута, или «Срединного коридора». Считаем перспективными перевозки по маршруту «Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран» с выходом на морские порты. Приветствуем подключение Китая к работе «Срединного коридора».

В целом, потенциал в этой сфере большой. Вопрос здесь не только в инфраструктуре. В этой фундаментальной точке сходятся практически все сектора нашей экономики. Поэтому перед Правительством поставлена задача строительства транспортно-логистических узлов с современной инженерной и сервисной инфраструктурой, модернизации и ремонта морских портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также создания эффективной цифровой экосистемы.

– В последние годы государство делает большой упор на развитие сельского хозяйства. Этим занимались все правительства, но этот жизненно важный сектор так и не вышел из проблемной зоны. Каждый министр приходил со своей программой, огромные средства уходили в песок. Сможем ли мы, наконец, в должной мере реализовать имеющийся потенциал?

– На сельское хозяйство в большинстве стран направляется огромный объем государственных средств. Казахстан – не исключение. В 2024 году на льготное кредитование аграриев было выделено 580 миллиардов тенге, в прошлом году – один триллион тенге. Цифры впечатляющие. За последние десять лет поддержка фермеров увеличилась в 10 раз, но эффективность пока под вопросом. Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 год увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше.

В то же время радуют положительные результаты в растениеводстве. До рекордных показателей увеличен объем экспорта зерна и муки, расширена география поставок. Это стало результатом мер по повышению урожайности и эффективности сельхозпроизводства.

Теперь надо усилить работу по другим направлениям, прежде всего, животноводству. К 2035 году мировое потребление «красного мяса» вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт – до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящен именно животноводству.

Власть много делает для качественного развития сельского хозяйства. Но огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату, нужно работать над их эффективностью. Об этом я говорил в ходе недавнего посещения Тараза.

Такой мощной государственной помощи сельскому хозяйству нет ни в одной сопредельной стране, там удивляются привилегированному положению казахстанских коллег, которых стали называть «аграрными олигархами». В то же время владельцы небольших хозяйств не могут получить субсидии в достаточном объеме. Правительству поручено обратить серьезное внимание на эту проблему.

В целом, субсидии, конечно, необходимы, особенно на современном этапе, но они по-своему токсичны, потому что порождают иждивенчество на селе со всеми опасными последствиями для сельского хозяйства. Поэтому сейчас Правительством рассматривается решение о возвращении к кооперативам, объединениям фермеров. Кооперативы в состоянии повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства, приблизить его к рынкам сбыта, выстроить долгосрочные отношения с потребителями.

Кооперация в развитых странах показала себя с хорошей стороны, порой достигнув масштабов крупных корпораций. Предпосылки для создания успешной кооперации имеются во всех казахстанских селах. Крестьяне могут и должны объединять усилия для летнего выпаса, сбора и переработки молока, мяса, шкур, шерсти. Это путь от выживания к процветанию. Кооперацию можно рассматривать и как идеологию единства и созидания.

Однако сама по себе кооперация не появится, предстоит большая разъяснительная и организационная работа. Кампанейщина с элементами нажима, принуждения исключена.

– Еще одна тема, которую у нас много обсуждают, – это туризм. В прошлом году ряд мировых СМИ назвали Казахстан одной из лучших стран для путешествий. Но есть сомнения, готовы ли наши курорты и популярные туристические маршруты к массовому наплыву гостей?

– Сомнения вполне обоснованные. После моего замечания в адрес Правительства работа по развитию туризма активизировалась, но впереди большой, тернистый путь. Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безопасность, бизнес. В ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное – патриоты Казахстана. Туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью, хамством.

В прошлом году в Казахстане побывали миллионы иностранных граждан, более активно стал развиваться и внутренний туризм. Все это не может не радовать.

Весь мир в борьбе за туристические потоки создает условия для привлечения частных инвесторов. В нашей стране есть много красивых мест. Сейчас в большом спросе экотуризм. Уж здесь, казалось бы, Казахстану нет равных, но в силу субъективных причин – от неумения до безразличия ответственных лиц – такой перспективный вид туризма пока не получил массового развития. Дальше презентаций дело не идет.

Вред туризму наносят некоторые «экоактивисты», затевающие протестные кампании по всем проектам под предлогом защиты заповедной природы. Многим из них до самой природы мало дела, им нужна шумиха, или, как сейчас принято говорить, «хайп», для получения общественной узнаваемости. Порой их поддерживают предприниматели, которые уже вошли в этот бизнес и не хотят конкуренции.

Схожая ситуация и в горнолыжном туризме. Здесь с Шымбулаком мало кто в мире может сравниться, он находится в 30 минутах езды от центра Алматы, обладает уникальным природным ландшафтом. Но длительное бездействие привело к отставанию, курорт физически и морально устарел, нужно новое видение развития этого ценнейшего подарка природы. За дело берется казахстанская девелоперская компания. Правительство и акимат оказывают ей поддержку, но проект находится на подготовительном, презентационном этапе. Между тем в соседних странах строительство горнолыжной инфраструктуры уже набрало темпы.

Алматинский горный кластер имеет огромный потенциал, он должен обслуживать как состоятельных клиентов, так и людей со средним достатком. Значит, следует предусмотреть диверсификацию туристской инфраструктуры.

В этой отрасли остро стоит вопрос дефицита квалифицированных кадров. Поэтому в Туркестане был создан Международный университет туризма и гостеприимства. В 2024 году на рынок вышли его первые выпускники. Но этого недостаточно, будут приняты дополнительные меры, которые решат кадровую проблему.

В то же время не следует «посыпать голову пеплом». Коль скоро мировые таблоиды советуют посетить Казахстан, значит, нужно удвоить усилия. По версии «CNN Travel», Алматы назван «новой столицей стиля» Центральной Азии в 2025 году. Поручил акиму превратить Алматы в город, который, как Нью-Йорк, Москва, Париж, «никогда не спит», работает круглосуточно в интересах его гостей. Там еще много дел, в том числе по инфраструктуре, благоустройству, освещению.

– Вопрос о развитии искусственного интеллекта. В Послании Вы поставили задачу в течение трех лет превратить Казахстан в цифровую страну. А в новогоднем поздравлении объявили 2026 год Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Что будет сделано для реализации поставленных целей? Вы серьезно верите в успех собственного начинания?

– Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей.

В мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем – двумя очевидными мировыми технологическими гигантами. Американский президент анонсировал запуск специальной программы, призванной укрепить доминирование США, но и Китай не собирается отступать, полагая, что это вопрос национального достоинства, там уже работают около пяти тысяч компаний, занимающихся проблематикой искусственного интеллекта. Не стоят на месте и другие развитые государства.

Казахстан тоже сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи.

В мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов. В ноябре подписан Закон «Об искусственном интеллекте», который скоро вступит в силу. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Казахстане запущены два суперкомпьютера – Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астаны в сотрудничестве с известной эмиратской компанией.

Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов. К примеру, по программе AI-Sana обучение прошли свыше 650 тысяч студентов. В скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет.

С появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом. Именно поэтому я объявил цифровые технологии и искусственный интеллект приоритетным направлением развития Казахстана. Этот год станет ударным. Верю в успех начатого исключительно важного дела.

– Какое место в Ваших стратегических планах занимает ядерная энергетика?

– Нужно понимать, что без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада.

Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут «синие воротнички», то есть представители технических профессий.

Строительство нескольких атомных станций – это, с одной стороны, исправление исторического абсурда – быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики.

Еще один крайне важный вопрос – редкоземельные металлы. Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза.

– Теперь о другом. Есть темы, издавна волнующие наше общество. Например, роскошная жизнь ряда крупных бизнесменов. Когда они научатся жить интересами всех граждан – и богатых, и бедных?

– Бизнес – это становой хребет экономики любой страны. Нами пройден большой путь, в ходе которого у людей появилось понимание неприкосновенности института частной собственности.

Занимая высокие должности в системе государственной власти, я словом и делом стоял на защите законных интересов национальной буржуазии. Прежде всего, потому что хорошо понимаю значительную роль предпринимателей в развитии экономики и укреплении общественных основ государства.

Конечно, в силу исторических причин и особенностей национального менталитета наши крупные бизнесмены далеки от протестантского аскетизма и эмоциональной сдержанности. Работая в Швейцарии, проводил встречи с очень крупными и известными предпринимателями, их рачительное отношение к расходованию личных средств и желание не выделяться из общей массы людей просто изумляли. Владельцы многомиллиардных состояний жили в однокомнатных номерах гостиниц и не позволяли себе летать в первом классе, не говоря уже о частных самолетах. Но это наработанный веками код поведения.

Привычный для наших предпринимателей стиль жизни порой оборачивается неприятием со стороны общества. Такое происходит и во многих других странах. Поэтому и существует благотворительная деятельность – своего рода договор с обществом.

– Поговаривают, что в День Республики, после церемонии награждения государственными наградами граждан страны, Вы провели отдельную встречу с предпринимателями и откровенно высказали им претензии. О чем, если не секрет, была речь?

– Как раз о благотворительности, созидательном патриотизме. Стране нужна национальная буржуазия, осознающая и признающая свою ответственность перед народом, без которого она никогда не добилась бы успеха. Напомнил им, что творить благо для общества – это почетная обязанность, а не повинность, возложенная на них властями. В порядке положительного примера привел щедрую благотворительность ряда крупных предпринимателей, добившихся успехов за рубежом, но активно помогающих странам, где родились. Они выполняют крупные проекты: строят и ремонтируют инфраструктуру городов, финансируют строительство музеев, поликлиник, школ.

В Казахстане многое поменялось, произошла эволюция общественного сознания, трансформировалась государственная система, приходили и уходили политические деятели, но самым консервативным, малоподвижным оказался класс крупных предпринимателей. Но, с другой стороны, это показатель бережного отношения к ним со стороны власти.

Не все бизнесмены правильно понимают поддержку государства, воспринимают ее как должное. Порой берутся за крупные проекты, а затем просят помощи у Правительства. Я обратился к таким бизнесменам с вопросом: кто занимается бизнесом, они сами или Правительство?

Пришлось покритиковать некоторых бизнесменов, которые увлеклись политическими игрищами. Бизнесмены должны работать на экономику страны. Даже такой крупный предприниматель, как Илон Маск, принял решение отойти от активного участия в политике.

Отрадно, что казахский бизнес не остался в стороне во время беспрецедентных в нашей истории паводков, финансово помог справиться с их последствиями.

Для поощрения благотворительной деятельности мною учрежден специальный орден «Мейірім». Уже в этом году предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности, получат эту высокую награду. Таким образом будет определяться статус их общественного признания.

– Другая острая тема. В прошлом году периодически проходила информация о ходе судебных процессов над некоторыми участниками Январских событий. Следствие еще продолжается?

– Основная картина давно восстановлена. В расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества. Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм.

Еще в марте 2022 года в Парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок.

Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено.

Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили двенадцать городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов.

Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД.

Особенно наглядно это проявилось в Алматы – главном направлении удара путчистов. Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями.

– После Қаңтара Вы активизировали борьбу с олигополиями и инициировали возврат незаконно приобретенных активов. Был создан специальный комитет при Генеральной прокуратуре, но в Послании прошлого года Вы дали поручение о его переименовании в Комитет по защите прав инвесторов. В обществе возникло непонимание данного решения. Значит ли это, что тема возврата активов закрыта?

– Конечно, нет. Процитирую данные Генеральной прокуратуры. Комитет по возврату незаконно приобретенных активов сумел взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 триллиона тенге. Из них более одного триллиона тенге поступили в доход государства. За счет средств Специального государственного фонда завершено и продолжается строительство по всей стране 434 социальных и коммунальных объекта на сумму 482 миллиарда тенге. В их числе 227 объектов водоснабжения, 183 – медицинских, 11 – образовательных, 5 – спортивных, 8 – инфраструктурных, включая реконструкцию аэропортов в Павлодаре, Аркалыке, Балхаше.

Работа продолжается. Она сопряжена с анализом активов, их законности, и стала частью повседневной деятельности уполномоченных органов. На первом месте – объективность и справедливость. Централизованная координация больше не нужна. Все механизмы налажены, теперь нужно идти дальше, в приоритете – защита прав инвесторов.

Что касается владельцев активов, попавших под подозрение как «мутные», то многие из них изъявили желание инвестировать средства в страну. С ними заключены соглашения на сумму более пяти триллионов тенге. На эти деньги планируем реализовать инвестиционные и социальные проекты. К примеру, среди них туристические, транспортно-логистические центры, проекты в горнорудном, металлургическом, энергетическом секторах. Разумеется, особое внимание будет уделено сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также финансированию программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц.

Перед Генеральной прокуратурой и Правительством стоит задача выполнения всех планов и договоренностей. Это критически важная работа.

Восстановление социальной справедливости через возврат незаконных активов – это не конъюнктура, не политическая пиар-акция, а принципиальная позиция государства. Речь не идет и не может идти об индульгенциях или закулисных договоренностях.

Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые «предприниматели» пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников «политического режима», заявляют о нарушении своих прав как «инвесторов». Мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции. Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции.

– В социальных сетях некоторые комментаторы утверждают, что борьба с коррупцией больше не является приоритетом государственной политики. В качестве одного из аргументов приводят утрату Антикором самостоятельного статуса. В чем смысл этой реформы?

– Знаю о таких высказываниях, считаю их незрелыми или идущими от «лукавого». Антикоррупционная служба как отдельный государственный орган успешно выполняла поставленные перед ней задачи. Претензий к ней нет. Но возникла проблема совмещения функций Антикора и КНБ, который тоже занимается вопросами борьбы с коррупцией. Два ведомства работали на одном поле. Это стало вредить делу государственной важности.

Борьба с коррупцией на всех уровнях остается приоритетом государственной политики. Здесь не должно быть сомнений.

Принятое решение позволит привлекать к ответственности не столько рядовых участников, сколько идеологов и организаторов преступных схем. При этом упор по-прежнему будет сделан на превенцию, то есть профилактическую и просветительскую работу, которая сейчас находится в ведении Агентства по делам государственной службы. В целом, неприятие коррупции должно закладываться с малых лет, решающую роль здесь должны сыграть школы, общественные организации, гражданские активисты и, конечно, родители. Тогда в стране возникнет культура нулевой терпимости к коррупции.

Спецслужба сфокусируется на адресной борьбе с коррупцией, с отказом от погони за количественными показателями. Тогда государственные служащие обретут уверенность при принятии решений, будут работать без оглядки на правоохранителей.

– В Послании Вы довольно жестко высказались по поводу раздутых социальных льгот, которые породили «иждивенчество» и мошенничество. Люди также интересуются Вашей позицией по иммиграции…

– Казахстан – социальное государство. Все обязательства относительно здравоохранения, социального обеспечения, науки и культуры будут выполняться в полном объеме. Внешние наблюдатели, включая рядовых граждан соседних стран, с удивлением и даже завистью отмечают, насколько развита наша социальная служба, которая включает в себя большое количество льгот для граждан, в том числе гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Казахстан даже стали называть страной «победившего коммунизма».

Возьмите, к примеру, систему среднего образования, в которой владельцы даже частных школ получают огромные государственные субсидии. Все регионы обязали выделять большие финансовые средства на содержание частных школ, детских садов, центров обучения и кружков согласно принципу «подушевого финансирования». При этом бюджетные средства также идут в элитные школы, принадлежащие состоятельным предпринимателям, и где родители платят за обучение детей большие деньги.

Сама система государственного финансирования этой сферы нуждается в реформировании. Нынешний искаженный порядок, внедренный бывшими руководителями министерства, приведет к хаосу, потому что средств уже не хватает.

То же самое касается частной медицины. Ранее приватизированные медицинские организации зачастую не приобретают сложное оборудование, отправляют пациентов в государственные клиники на обследование. Но, главное, финансирование из бюджета производится по количеству «закрепленных» пациентов, а не реальных больных, и это называется «подушевым финансированием». Сам подсчет и регистрация больных производится как бог на душу положит, абсолютно не точно. Все должно быть прозрачно, в этой сфере следует оцифровать все процессы.

В целом, это серьезные проблемы, требующие внимания Правительства. Меня удивляет, почему должностные лица не только потворствовали такой ситуации, но стали ее «творцами» в ущерб интересам государства.

Словом, сама суть частного предпринимательства в сфере образования и медицины искажена неправильными действиями профильных ведомств. Ситуацию надо выправить. Понимаю, без бюджетного финансирования социальные объекты могут не выжить, но нельзя частный бизнес практически полностью вешать на шею государства.

В то же время радует, что Астана и ряд других городов стали популярными в плане медицинского туризма. Для прохождения обследования и получения качественного лечения в Казахстан приезжают граждане не только близлежащих стран, но даже США и ряда государств Европы.

Государство сильно поддержало учителей школ и работников здравоохранения, их зарплаты увеличены в разы, что укрепило их общественный статус. Это было правильное и своевременное решение.

Но мириться с мошенничеством нельзя. Социальными льготами до сих пор пользуются «ветераны» различных локальных военных конфликтов советского периода. В Послании сказал по этому поводу: Советский Союз уже более тридцати лет не существует, а количество «ветеранов» увеличивается, они странным образом молодеют.

Другой пример. В Казахстане, согласно статистике, проживают более 740 тысяч инвалидов. Согласитесь, на 20 миллионов населения это многовато, учитывая, что наша страна не участвует в военных конфликтах. Выясняется, что в прошлом сотрудники профильного ведомства записывали своих родственников, например, с диагнозом гипертония, в инвалиды для получения государственной помощи. И таких незаконных действий немало. Поэтому Правительству и правоохранительным органам дано поручение навести порядок.

Что касается қандасов. Разумеется, поддерживаю их возвращение на историческую Родину. Но надо решать и вопросы их интеграции в наше общество. В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов, из числа трудоспособных только 15 процентов имеют высшее образование. По этой причине многие сталкиваются с трудностями при адаптации к социально-экономическим реалиям Казахстана. Ареал их основного расселения – густонаселенные районы и поселки Алматинской области и город Жанаозен Мангистауской области. На это обстоятельство центральные и местные власти, включая правоохранительные органы, вынуждены обратить внимание.

В прошлогоднем интервью я сказал, что перед законом в Казахстане все равны, здесь никаких исключений и, тем более, привилегий быть не должно. Мы строим цивилизованное, справедливое государство. Данной цели можно достичь только на основе «диктатуры» закона, качественного образования, высокой культуры поведения, трудолюбия, дисциплины и, уважения государственных символов. Будущее страны за талантливой, инициативной, патриотичной молодежью. Об этом говорю постоянно, поскольку как Глава государства убежден в ее особом предназначении.

– Все мы понимаем важность такого вопроса, как обороноспособность страны. Но престиж воинской службы, авторитет Вооруженных Сил подрывают происходящие факты гибели солдат. Как Вы оцениваете положение дел в нашей армии?

– К фактам гибели и травматизма солдат-срочников отношусь крайне отрицательно, в мирное время это недопустимо. Об этом говорил на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов. Подверг критике руководство оборонного ведомства за отсутствие должного внимания к воспитательной работе. Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих. В армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества. За всем этим лично прослежу.

Мною приказано принять срочные меры для исправления ситуации. Но следует отметить, что имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей.

Проверка показала, что в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина. Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности. Будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов.

На самом деле, быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации. Демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах. В ходе службы призывники осваивают востребованные специальности. Военнослужащие по контракту и офицеры надежно защищены в социальном плане.

Армия – это место, где должна царить железная дисциплина и порядок. «Стойко переносить тяготы и лишения военной службы» – в этих словах военной присяги отражается суровая школа жизни.

Повышение престижа воинской службы и укрепление обороноспособности страны – государственный приоритет. Набирает темп технологическая модернизация Вооруженных Сил. Проведенный в прошлом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы получил высокую оценку политиков и военных деятелей за рубежом, он наглядно показал обеспеченность нашей армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе казахстанского производства, а также блестящую выучку наших военнослужащих. Армейские подразделения демонстрируют замечательные результаты на внутренних и международных учениях. В Казахстане создана национальная военная школа с полным циклом учебных и научных заведений – от колледжей до университета.

Недавно посетил в Таразе специализированную военную школу, где проходят обучение ребята из социально уязвимых семей. Хорошее начинание. Принял решение дать школе имя легендарного воина Бауыржана Момышұлы. Поручил открыть такие школы во всех областных центрах. Уверен, в этих учебных заведениях мы подготовим будущую армейскую элиту, генералов, которыми будет гордиться вся страна.

– Еще одна острая тема – аварийность на дорогах страны, которая, к сожалению, ежегодно приводит к гибели тысяч наших сограждан. Вы уже поднимали этот вопрос в своем Послании, потребовав навести порядок. Есть ли позитивные сдвиги?

– Эта проблема актуальна для многих стран. Одна из причин – автомобилизация общества. Только в прошлом году число автомашин в нашей стране выросло на 300 тысяч, а за последние пять лет – на 1,7 миллиона. К тому же количество транзитных автомашин, проходящих по нашей территории, составляет почти 3 миллиона единиц. Чем больше автомобилей на дорогах, тем выше риски аварий.

МВД активизировало работу по выявлению и пресечению правонарушений. Совершенствуется инфраструктура, усиливается контроль. Целью обеспечения прежде всего безопасности дорожного движения обусловлено и решение о повышении штрафов.

В результате зафиксирована позитивная динамика, смертность от аварий снижена на 9,4 процента. Но никакие меры не дадут должного эффекта, если общество останется равнодушным к нарушениям правил. Ведь самые страшные аварии происходят из-за несоблюдения водителями элементарных, но жизненно важных требований. Это связано с незнанием или игнорированием водителями правил дорожного движения. Именно такие горе-водители совершают аварии со смертельным исходом для граждан.

В ряде развитых стран для профилактики аварийности внедряется новая концепция, суть которой в том, что каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила из соображений собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, а не из боязни быть выявленным полицией.

Наряду с этим следует шире внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект. Будем строить улицы безостановочного движения. Особое внимание уделим безопасности общественных перевозок, поскольку количество аварий с участием автобусов не снижается и даже увеличивается.

– Вторая половина 2025 года стала знаковой для внешней политики Казахстана. Вы один из немногих мировых деятелей, посетивших в короткий срок Пекин, Вашингтон, Москву, Анкару, Абу-Даби, Ташкент, Душанбе, Бишкек, Ашхабад, Токио. Высказывается предположение, что Вас привлекают в качестве посредника по крупным международным конфликтам. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права. Помимо визитов за рубеж, Астану посетили руководители влиятельных государств Азии, Европы, Ближнего Востока.

За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене. В ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 миллиардов долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики.

Находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время. Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации.

У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен.

– В преддверии Нового года в Кремле состоялась очередная встреча Первого президента Нурсултана Назарбаева с российским президентом. Кремлевские СМИ широко осветили эту встречу. Вокруг нее много мнений, слухов, вплоть до того, что обсуждался транзит власти в Казахстане в 2029 году, и Назарбаев якобы хочет сыграть ключевую роль, разумеется, при личном содействии Владимира Путина. В прошлогоднем интервью Вы объяснили частые визиты Первого президента в Москву его ностальгией по городу, где он провел много времени в качестве крупного партийного деятеля. И все же многим гражданам нашей страны интересно Ваше реальное отношение к подобного рода «саммитам».

– Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе.

Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с Первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина.

Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему.

Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, Первого президента нашей страны.

– А как насчет транзита власти?

– Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы.

– Некоторые эксперты считают, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью – сделать пост спикера Парламента ключевым в системе государственного управления. И что Вы готовите этот пост под себя…

– Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно.

Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна – политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени.

– Можете сказать, что ждать в политическом плане в наступившем году?

– Могу уже сейчас сказать: этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции.

– Говорят, что в «президентском клубе» хорошо знают Вашу способность подходить к сложным вопросам с юмором, доносить контекст через поучительные исторические и дипломатические прецеденты, будто бы Вы нередко рассказываете о знаковых личностях прошлого. Помогает ли это Вам как политику высокого уровня?

– В мире большой политики тоже ценится чувство юмора и знание исторических фактов. Я не профессиональный историк, поэтому публично редко высказываюсь на темы ушедших эпох. Но историей интересуюсь, читаю книги и статьи. В то же время считаю, что историческими фактами нельзя манипулировать в угоду сегодняшним политическим интересам.

Известный драматург, писатель Эдвард Радзинский рассказывал, что в начале 80-х годов прошлого столетия взялся за написание монументальной книги-исследования о Сталине. Его друзья, известные всей стране «прорабы перестройки», подтрунивали над ним: «Кому нужен твой Сталин? Не видишь, наступила эпоха гласности и демократии, сталинизм изжил себя». На что писатель отвечал: «К моменту завершения работы над книгой люди будут ходить по улицам с портретами Сталина». Так и произошло.

Исторические факты учат многому, вчерашние изгои становятся великими, а вожди, например, Ленин, превращаются в объекты насмешек, народ не помнит его крылатых фраз. А Сталина, которого Троцкий в своих мемуарах назвал «самой выдающейся посредственностью нашей партии», сейчас восхваляют и даже боготворят, в том числе за такие изречения, как «Кадры решают все», «Дети за отцов не отвечают», «Жить стало лучше, жить стало веселее», «Головокружение от успехов», «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается» и другие. И у нас немало таких исторических парадоксов…

– Что Вы имеете в виду?

– То, что в нашей истории, впрочем, как и в истории других стран, много разных противоречивых сюжетов и мифологизированных героев. Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны, так как не были подтверждены свидетельствами и документами.

В последние годы в Казахстане история стала популярной темой. Выпускаются разного рода подкасты, фильмы, статьи, книги. Широкий общественный интерес к историческим вопросам вполне понятен, это можно приветствовать.

Но, к сожалению, на этой волне появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике, обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства, а люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох. Ничего хорошего в этом нет, это путь в «королевство кривых зеркал».

Мы как устремленное в будущее общество, как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. Мифы нам не нужны, они вредят нашему самосознанию. История должна быть фактором консолидации общества, а не предметом бесконечных споров и даже вражды. Реальная, а не придуманная история учит избегать ошибок прошлого, упорно работать над недостатками, уверенно идти вперед. Поэтому мы широко освещаем личность Абая, его идеи. Он говорил о проблемах общества без прикрас и указывал правильный путь самосовершенствования – «Толық адам». В качестве ценного наследия он оставил «Слова назидания», актуальные и по сей день.

Абай желал видеть наш народ трудолюбивым, просвещенным, нравственным. Учение Абая выгодно отличается от наследия ряда известных общественных деятелей, которые не оставили нынешнему поколению молодежи полезных советов, кроме опыта проведения многочисленных бесплодных дискуссий. Краснобайство ни в одну эпоху, особенно во время политических катаклизмов, никакой практической пользы не приносило.

– Резонансным событием прошлого года стало подписание Вами Указа «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан». Люди много говорят о роли идеологии, патриотизме. Как Вы понимаете патриотизм?

– Истинный патриотизм, с моей точки зрения, не в громких словах и показных поступках. Патриоты не кричат и не бьют себя в грудь, не раздают интервью и не пускают слезу перед публикой. Патриотам не характерна словесная бутафория и театральность. Быть патриотом – значит усердно трудиться на благо страны и своей семьи. Убрать мусор, посадить дерево, беречь природу, уважать старших и быть примером для младших – это тоже патриотизм.

В ходе командировок по стране встречаюсь с инженерами, рабочими, учителями, врачами, фермерами, военнослужащими, деятелями культуры. Они настоящие патриоты нашего Отечества! Родина – это, прежде всего, твой дом, двор или улица, которые нужно содержать в чистоте и порядке.

В мире произошло столкновение сторонников мультикультурализма, этнической, конфессиональной толерантности с представителями радикального национализма, утверждающими, что именно они являются истинными патриотами. На мой взгляд, и те, и другие не правы, потому что в Азии издавна существует формула мирного сосуществования – «прекрасная гармония» на основе законопорядка.

Ранее мною был обнародован важный принцип общественного бытия – «Единство в многообразии», что предполагает взаимное уважение, сдержанность, самодисциплину. Повторюсь: для Казахстана принцип «Закон и Порядок», неотвратимость наказания за преступление, критически важен. Иначе мы не сможем выполнить все планы и задачи.

– В этом году Казахстан отметит знаковую дату – 35-летие Независимости. По историческим меркам это, конечно, миг, но для отдельных государств и, разумеется, людей это большой срок. Как Вы оцениваете пройденный Казахстаном путь, и куда мы идем?

– Как непосредственный свидетель и участник государственного строительства могу сказать, что за эти годы проделана очень большая работа на благо Независимого Казахстана. Да, помимо успехов, были и ошибки. Как же без них? Но все же это был тернистый путь по неизведанной местности. Сторонников Казахстана во всем мире было немало, но и недоброжелателей хватало. В начале 90-х годов за рубежом бытовало мнение, что у казахов ничего не получится, потому что демографическая ситуация, советское политическое и экономическое наследие не говорили в пользу успешного государственного строительства.

Реалии опровергли прогнозы. Казахстан состоялся как успешное государство с динамично развивающейся экономикой и авторитетными международными позициями. Но впереди – колоссальный объем работы, которую должны выполнить и опытные люди, и молодежь.

– Признаюсь, меня удивило, что наша молодежь в социальных сетях, а она требовательна и взыскательна, говорит, что Казахстан вступил в некую «прайм-эру». Что Вы думаете по этому поводу?

– Наша молодежь – это поколение, полное надежд, энергии и оптимизма, обладающее обостренным чувством гражданской идентичности. Они – патриоты, устремленные своими помыслами в будущее. Именно такой положительный настрой поможет стране преодолеть вызовы и трудности, которых будет немало.

Энтузиазм молодых людей может показаться излишним и даже радикальным, но их мнение следует учитывать. Они желают добра своей Родине, что говорит о созидательной психологии нашего общества.

Важно, чтобы молодежь не путала желаемое с действительностью, обитала в реальном, а не виртуальном мире и приучала себя к труду и дисциплине, не ожидая быстрых и легких побед.

– Чего Вы ожидаете от 2026 года, если говорить о развитии Казахстана? Какие важные события нас ждут, каких целей Вы хотели бы достичь?

– В нынешнем году, как я уже сказал, будет много работы. Начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы.

Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом.

Нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины.

35-летие Независимости – знаковая дата. Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана.

Как Президент обязательно буду заниматься акцией «Таза Қазақстан». Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей «Таза Қазақстан».

Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл. Чистота – это смысловой антоним разрухе – и в головах, и на «земле». Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета.

– Люди также интересуются Вашей личностью. Похоже Вам не нравится выставлять напоказ свою приватную жизнь. Например, говорят, что Вы внимательны к письменному слову, невероятно усидчивы. Таких вопросов, касающихся Вашей личности, думаю, довольно много. Если обобщить, то кто Вы по духу и своему характеру?

– В прошлом году исполнилось 50 лет моей государственной службы, в сентябре 1975 года я впервые переступил порог МИД СССР. Моя первая специальность – китаеведение, что предполагает особую усидчивость. Действительно, имею навыки работы с текстами, не переношу плохую стилистику и особенно опечатки. В аппарате все знают, что лично работаю над всеми выступлениями, включая Послания, статьи и даже письма коллегам.

Моя сознательная жизнь связана с государственной службой, требующей самодисциплины, ответственности, системности. Это повлияло на мой характер и мировоззрение. Поэтому на Ваш вопрос «Кто Вы?» отвечу кратко: государственник.

– Недавно президент Трамп опубликовал данные о состоянии своего здоровья. В этом плане Вы – закрытый человек. Между тем ходят разные разговоры о Вашем здоровье, одни отмечают, что Вы потеряли в весе, стали выглядеть лучше, другие утверждают обратное. Можете ли Вы прокомментировать этот момент?

– На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие.

– А кто из Ваших коллег по СНГ отличается такой же спортивностью?

– Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме.

– Господин Президент, мы обсудили большое количество вопросов, волнующих казахстанцев. Еще раз благодарю Вас за то, что нашли время для интервью нашей газете.

– Я всегда держу руку на пульсе общественных настроений и чаяний граждан. Говорю о всех проблемах и планах прямо, открыто. Нам предстоит решить много задач, направленных на приумножение потенциала Казахстана. Уверен, вместе мы добьемся всех высоких целей в интересах народа.

Желаю успехов Вашей газете! Передайте сотрудникам редакции мои добрые пожелания.

– Обязательно сделаю это!»

