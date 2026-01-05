Токаев про транзит власти: Об этом рано говорить

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, полномочия которого должны истечь в 2029 году, считает, что пока рано говорить о теме транзита власти в стране.

«Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы», - сказал он в интервью газете Turkistan, отвечая на соответствующий вопрос.

Также президент прокомментировал слухи о том, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью - сделать пост спикера парламента ключевым в системе государственного управления. И что якобы Токаев готовит этот пост под себя.

«Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан - это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию «Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство». Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна - политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени», - подчеркнул президент.

