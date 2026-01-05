Йога, дзюдо и футбол: Токаев рассказал о спортивных увлечениях лидеров СНГ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал журналисту Turkistan о своём здоровье, отметив, что регулярно занимается йогой и играет в настольный теннис, что положительно сказывается на самочувствии.

Глава государства сообщил, что не испытывает проблем со здоровьем, давление стабильно в норме.

Журналист также поинтересовался, кто среди коллег по странам СНГ отличаются такой же спортивной формой и физической активностью.

«Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме», - рассказал он.

