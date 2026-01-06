Politico: США могут установить контроль над Гренландией до 4 июля

CentralAsia (CA) - Вашингтон будет стремиться к установлению контроля над Гренландией до 4 июля этого года, когда США отметят свой 250-й юбилей. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на экспертов и чиновников, с которыми поговорили его журналисты.

Выбор времени имеет не только символическое значение. В ноябре 2026 года в стране пройдут промежуточные выборы, и присоединение Гренландии к США в той или иной форме, говорят собеседники издания, сыграет на руку правящей партии.

По словам собеседников издания, речь, скорее всего, будет идти не о военном вторжении. Вашингтон может прибегнуть к использованию кампании политического давления. Это могут быть, по словам одного из источников издания, «усилия по покупке местных политиков для усиления своего гражданского и военного контроля… У американцев есть разные способы достижения этого». По словам того же источника, намерения США в отношении Гренландии «реальны и серьезны».

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «абсолютно необходима Гренландия», отметив, что остров, по его словам, окружен «российскими и китайскими кораблями».