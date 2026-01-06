экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
20-летний сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни
CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына, 20-летнего Ахмата Кадырова, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. Об этом Кадыров-старший сообщил в своем Telegram-канале.

Получив пост зампреда правительства Чечни, Ахмат Кадыров сохранит должность регионального министра по физической культуре и спорту, которую занял в мае 2024 года. До этого он четыре месяца (с февраля по май 2024-го) работал министром Чечни по делам молодежи.

Кроме Ахмата Кадырова, глава Чечни также назначил исполняющим обязанности зампреда правительства министра республики по внешним связям и информации Ахмеда Дудаева.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители»,— сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

 

