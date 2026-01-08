Олимпийский чемпион по баскетболу 3x3 Наурис Миезис присоединился к команде Ulaanbaatar Energy

CentralAsia (MNG) - Клуб Ulaanbaatar Energy подписал контракт с 34-летним центровым Наурисом Миезисом, олимпийским чемпионом и чемпионом Европы 2020 года, призёром чемпионата мира и игроком сборной Латвии.

Миезис начнёт сезон 2025/26 в составе Ulaanbaatar Energy.

В карьере Миезиса – золото на Олимпийских играх 2020 года, серебро и бронза на чемпионатах мира, золото и три серебряные медали на чемпионатах Европы, а также звание самого ценного игрока на одном из турниров Большого шлема.

На церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже он нёс латвийский флаг вместе с волейболисткой Тиной Граудиной.

