Продажа особняка бывшего принца Эндрю казахстанскому олигарху Кулибаеву за 15 млн фунтов связана со схемой подкупа, - расследование «Би-би-си»

CentralAsia (KZ) - Как показало расследование «Би-би-си», Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил миллионы фунтов стерлингов от олигарха, используя средства фирмы, замешанной в криминальной коррупции.

Казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев через своих адвокатов сообщил «Би-би-си», что использовал кредит от компании Enviro Pacific Investments для покупки бывшего особняка Эндрю.

Прокуратура Италии пришла к выводу, что в 2007 году фирма получила наличные деньги в результате подкупа.

Спустя несколько недель после осуществления последнего из этих платежей олигарх купил у тогдашнего принца парк Саннингхилл в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов ($20 млн) — при помощи средств, предоставленных компанией Enviro Pacific.

Кулибаев — зять тогдашнего президента Казахстана и один из самых влиятельных чиновников в нефтегазовой отрасли этой центральноазиатской страны. «Би-би-си» также стало известно, что в другом случае итальянский бизнесмен признал себя виновным в подкупе олигарха.

Адвокаты Кулибаева заявили нам, что он никогда не занимался взяточничеством или коррупцией, и что средства, использованные для приобретения парка Саннингхилл, были совершенно законными.

Эти разоблачения поднимают вопросы о том, мог ли тогдашний принц непреднамеренно извлечь выгоду из доходов от преступной деятельности и проводили ли он и его советники надлежащие проверки, требуемые законом, чтобы этого избежать.

Эксперт по отмыванию денег Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, заявил, что сделка содержала «явные тревожные сигналы», которые должны были послужить поводом для детальной проверки, чтобы убедиться, что она не «способствует отмыванию доходов от коррупции».

По имеющимся данным, Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем запрашиваемая цена, и примерно на 7 миллионов фунтов стерлингов больше, чем рыночная стоимость недвижимости.

Бывший принц не ответил на запросы «Би-би-си» о комментариях. В 2009 году, после критики сделки, он заявил Daily Telegraph: «Это не мое дело, как только будет выплачена цена. Если это предложение, я не собираюсь смотреть дареному коню в зубы и предполагать, что они переплатили мне».

На рынке

Парк Саннингхилл был подарен Эндрю королевой в качестве свадебного подарка в 1986 году. Современный двухэтажный особняк из красного кирпича, дом с 12 спальнями, 12 ванными комнатами и шестью гостиными, подвергался насмешкам за сходство с супермаркетом Tesco.

После того как недвижимость впервые была выставлена ​​на продажу в 2001 году и не получила предложений, Эндрю лично вмешался в ситуацию. По словам Саймона Уилсона, который в то время был заместителем посла, бывший принц воспользовался возможностью официального визита в Бахрейн в качестве торгового представителя Великобритании в 2003 году, чтобы лично попытаться продать недвижимость членам королевских семей стран Персидского залива.

Но покупатель в конце концов нашелся благодаря связям тогдашнего принца с другой страной: Казахстаном. В 2002 году Андрей стал покровителем Британско-казахского общества совместно с авторитарным президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Андрей посетил страну в 2006 году, и позже в том же году Назарбаев встретился с тогдашней королевой в Букингемском дворце.

В 2007 году предложение о покупке парка Саннингхилл поступило от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева.

Тимур Кулибаев, изображенный на фотографии 2011 года, играл ключевую роль в нефтегазовой отрасли Казахстана.

В то время его состояние оценивалось более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов, и он занимал ключевую должность в управлении государственным суверенным фондом «Самрук-Казня», которому принадлежит значительная часть нефтегазовой отрасли страны.

Сообщается, что Эндрю познакомился с Кулибаевым благодаря казахстанской бизнесвумен и светской львице Гоге Ашкенази, у которой двое детей от романа с олигархом. Позже она назвала принца близким другом, но теперь утверждает, что не имела с ним никаких дел около 15 лет.

В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази были сфотографированы на Женском дне в Аскоте вместе с королевой. В том же месяце состоялся обмен договорами о покупке Саннингхилла. Кулибаев использовал принадлежащую ему офшорную компанию Unity Assets Corporation для покупки особняка. Адвокаты королевской семьи, компания Farrer & Co, представляли интересы продавца.

Сделка была завершена в сентябре того же года. В том же месяце, как показывают королевские документы, британские налогоплательщики оплатили счет на 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс для бывшего принца, направлявшегося в Казахстан по официальным делам в качестве торгового представителя.

Эндрю был сфотографирован с Гогой Ашкенази, у которой двое детей от Кулибаева, на Королевских скачках в Аскоте.

В момент продажи правительство Великобритании выражало обеспокоенность по поводу Казахстана. Тогдашний министр по делам Европы Джефф Хун заявил парламентариям в апреле 2007 года, что «обвинения в систематической коррупции» в стране «широко распространены».

Несмотря на эти опасения, а также на официальную роль Эндрю как торгового представителя и его положение четвертого в очереди на престол, личность покупателя не была раскрыта ни одной из сторон, ни Букингемским дворцом.

В 2007 году не существовало требования раскрывать имена владельцев офшорных компаний, приобретавших недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева было названо в СМИ лишь три года спустя.

Связи с коррупцией

Вопросы о связи сделки с коррупцией возникли еще в 2012 году, когда в СМИ появились сообщения о том, что итальянская прокуратура расследует обвинения в адрес Кулибаева.

В числе обвинений упоминалась возможность использования взяток для финансирования покупки Саннингхилл-парка через компанию Enviro Pacific Investments, которая, как теперь подтверждено, частично финансировала сделку. Эти расследования не привели к предъявлению каких-либо обвинений Кулибаеву.

Однако BBC ознакомилась с документами из ряда судебных дел 2016 и 2017 годов, которые в совокупности показывают, как итальянские прокуроры пришли к выводу о том, что компания Enviro Pacific Investments получила денежные средства в результате схемы подкупа.

Эти документы были впервые получены журналом L'Espresso в рамках проекта «Каспийские заговоры » Международного консорциума журналистов-расследователей.

Предполагается, что связь Enviro Pacific Investments с коррупцией осуществлялась через другую компанию под названием Aventall. В деле, рассматриваемом в Монце, итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам в связи с выгодными нефтяными контрактами, и компания Aventall была названа одной из компаний, использовавшихся для перевода взяток. Кулибаеву обвинения предъявлены не были.

Парк Саннингхилл, построенный в 1980-х годах, высмеивали за его сходство с супермаркетом Tesco.

Согласно соглашению о признании вины, компанией Aventall руководил Массимо Гуидотти, которого называли «посредником» в коррупционных схемах.

Согласно судебным документам по аналогичному делу, он разработал систему рейтингов, измеряющую влияние казахстанских олигархов. В электронном письме от 2009 года он поставил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. На допросе у прокуроров Гуидотти отрицал раздачу взяток.

Во втором деле в Милане прокуратура заявила, что Авенталл производил платежи «предположительно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments, которая предоставила кредит на покупку Саннингхилла.

Они заявили, что было обещано 6,5 млн долларов (3,27 млн ​​фунтов стерлингов), но смогли найти доказательства только 1,5 млн долларов (755 000 фунтов стерлингов) платежей. Последний платеж был произведен в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до обмена контрактами на приобретение Саннингхилла.

Прокуратура заявила, что «открытые источники» свидетельствуют о связи компании Enviro Pacific с Кулибаевым. Однако миланское разбирательство было прекращено в январе 2017 года — отчасти потому, что прокуратура не смогла связать платежи с конкретными контрактами или однозначно установить личности государственных должностных лиц, получивших средства.

Адвокаты Кулибаева заявили «Би-би-си», что он отрицает получение взяток, не имел отношения к присуждению контрактов и не являлся объектом какого-либо расследования в Италии. Они сказали, что Кулибаев «не был причастен и не знал ни о какой «коррупционной схеме» с участием г-на Бьянки или г-на Гуидотти».

Его адвокаты заявили, что он никогда не владел компанией Enviro Pacific и не контролировал её, а также что компания никогда не владела активами от его имени. На вопрос о том, кто является её владельцем, они отказались отвечать, сославшись на конфиденциальность.

Однако адвокаты олигарха подтвердили «Би-би-си», что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на чисто коммерческих условиях по рыночной ставке», чтобы помочь профинансировать покупку Саннингхилл-парка.

Это означает, что компания, предположительно причастная к коррупционной схеме, также была замешана в сделке с Эндрю.

Адвокаты олигарха не опровергли сообщения о сумме кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов и заявили, что Кулибаев впоследствии погасил его с процентами.

Они заявили, что средства, использованные для покупки Саннингхилла, были полностью законными и что в то время была проведена вся необходимая проверка. По словам адвокатов Кулибаева, он заплатил 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы гарантировать себе покупку недвижимости, поскольку был конкурирующий претендент.

Красные флаги

После покупки Кулибаевым Саннингхилл пустовал много лет и был в конечном итоге снесен в 2016 году. На его месте впоследствии был построен новый особняк с 14 спальнями, но и он так и не был заселен.

Нет никаких доказательств того, что бывший князь знал источник средств, использованных Кулибаевым для оплаты строительства Саннингхилла.

Однако в сделке было множество нюансов или «тревожных сигналов», которые должны были насторожить юристов, представляющих интересы Эндрю, и показать, что по крайней мере часть денег могла быть получена коррупционным путем.

К ним относятся:

Обеспокоенность британского правительства по поводу «систематической коррупции в Казахстане» в то время

Положение Кулибаева как государственного служащего и зятя тогдашнего президента Казахстана

Использование сложных оффшорных структур, включающих множество компаний и кредитных соглашений без четкого обоснования.

якобы завышенная цена

Отсутствие прозрачности в отношении личности покупателя.

«Независимо от того, кто вы — член королевской семьи, олигарх или миллиардер — те, кто действует от вашего имени в любой сделке с недвижимостью, должны быть бдительны в отношении рисков, как юридических, так и репутационных, присущих офшорным инвестициям в недвижимость Великобритании», — сказал Китинг, эксперт по отмыванию денег из Центра финансов и безопасности.

Он заявил, что с 2004 года юристы обязаны проводить строгие проверки источников финансирования, включая установление личности владельца офшорных компаний, приобретающих недвижимость.

Маргарет Ходж, представитель правительства по борьбе с коррупцией, заявила, что она «совершенно шокирована» разоблачениями Би-би-си, добавив, что «доходы от преступной деятельности» могли быть задействованы «в уже и без того весьма спорной сделке купли-продажи».

«Эти обвинения должны быть должным образом расследованы как парламентом, так и соответствующими национальными ведомствами. Никто не стоит выше закона».

Букингемский дворец, как и бывший принц, отказался от комментариев.

Кулибаев снёс парк Саннингхилл и построил новый особняк, но он так и не был заселён.

Адвокаты королевской семьи, компания Farrer & Co, также отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации о клиенте. Адвокат покупателя заявил, что все необходимые процедуры были выполнены на тот момент и что фирма знала, что Кулибаев является покупателем недвижимости.

После того как Назарбаев ушел с поста президента в 2019 году, новое правительство Казахстана начало судебное разбирательство в Швейцарии, пытаясь взыскать миллионы с физических и юридических лиц, обвиняемых в коррупции. Схема взяточничества в Италии, в которой, как утверждается, замешан Кулибаев, является частью этого судебного дела, хотя сам олигарх не входит в число обвиняемых.

В начале 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что Кулибаев вел переговоры о выплате правительству Казахстана 1 млрд долларов (741 млн фунтов стерлингов) в связи с расследованием дела о накопленном имуществе во время президентства его тестя.

Адвокаты олигарха утверждают, что его состояние было накоплено за десятилетия деловой активности, что в отношении него не ведется никакого расследования и что любые предположения о том, что он ведет переговоры о выплате компенсации за незаконно приобретенные активы, не соответствуют действительности.

