Президент Германии заявил, что США разрушают мировой порядок

CentralAsia (CA) - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал внешнюю политику США при президенте Дональде Трампе и призвал мир не допустить распада мирового порядка на «логово грабителей», где беспринципные люди забирают все, что хотят, сообщает Reuters.

В резких заявлениях, которые, по всей видимости, касались таких действий, как свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в минувшие выходные, бывший министр иностранных дел заявил, что глобальная демократия подвергается атакам как никогда прежде.

Хотя роль президента Германии в значительной степени носит церемониальный характер, его слова имеют определённый вес, и он обладает большей свободой выражения мнений, чем политики.

Охарактеризовав присоединение Крыма к РФ и военные действия в Украине как переломный момент, Штайнмайер заявил, что поведение США представляет собой второй исторический разрыв.

«Кроме того, происходит разрушение ценностей нашим важнейшим партнером, США, которые помогли построить этот мировой порядок», — заявил Штайнмайер в своем выступлении на симпозиуме поздно вечером в среду.

«Речь идет о том, чтобы не допустить превращения мира в логово грабителей, где самые беспринципные забирают все, что им вздумается, где регионы или целые страны рассматриваются как собственность нескольких великих держав», — сказал он.

По его словам, в угрожающих ситуациях необходимо активное вмешательство, и такие страны, как Бразилия и Индия, должны быть убеждены в необходимости защиты мирового порядка.