На Солнце произошел крупный взрыв
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Крупный взрыв зарегистрировали на Солнце 8 января, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв – на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», – сообщили учёные.

По данным лаборатории, две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повёрнута к Земле, на ней не наблюдалось ничего особенного, только пара активных областей среднего размера.

«Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части видимого солнечного диска (номер группы в каталоге был 4321)», – рассказали астрономы. 

Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта, отметили учёные.

