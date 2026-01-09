экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил, что одобрил законопроект об антироссийских санкциях
Предыстория: Сенатор Грэм: Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп сообщил, что он поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется его использовать.

США и так используют «очень крупные санкции в отношении России», добавил Трамп. «Экономика России очень плоха, но она намного крупнее Украины. Вы знаете, она намного крупнее и могущественнее»,— сказал президент в интервью Fox News.

До этого сенатор Линдси Грэм сообщил, что голосование по этому законопроекту пройдет на следующей неделе. Документ, по его словам, позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать у России нефть и газ. Законопроект поддерживает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, утверждал сенатор.

