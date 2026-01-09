Россия нанесла удар «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам в Украине. Удары был нанесен в ответ на атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны заверили, что такие «террористические действия» Киева и впредь «не останутся без ответа». В ведомстве сказали, что цели удара достигнуты.

Ночью 9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. СМИ писали, что удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу. Мэр Львова Андрей Садовый подтверждал повреждение объекта критической инфраструктуры. Глава Киева Виталий Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.

Воздушное командование «Запад» ВВС ВСУ также сообщало, что по объекту инфраструктуры Львова был нанесен удар баллистической ракетой, скорость которой составляла 13000 км/ч.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты.