экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украина решила созвать Совбез ООН после удара РФ «Орешником»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Россия нанесла удар «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по Львовской области из ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил в Х глава МИД Андрей Сибига.

«Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия: срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», - написал министр.

Он еще раз опроверг удар Украины по резиденции Владимира Путина, о котором заявляет Москва и в ответ на который нанесла ночной удар «Орешником». От лица Киева он также потребовал усиления антироссийских санкций.

Об ударе «Орешником» российское оборонное ведомство сообщило утром 9 января. Министерство назвало его ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Целью стали объекты производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса, отметили в Минобороны.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, ранее заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были перехвачены.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com