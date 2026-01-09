Украина решила созвать Совбез ООН после удара РФ «Орешником»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по Львовской области из ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил в Х глава МИД Андрей Сибига.

«Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия: срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», - написал министр.

Он еще раз опроверг удар Украины по резиденции Владимира Путина, о котором заявляет Москва и в ответ на который нанесла ночной удар «Орешником». От лица Киева он также потребовал усиления антироссийских санкций.

Об ударе «Орешником» российское оборонное ведомство сообщило утром 9 января. Министерство назвало его ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Целью стали объекты производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса, отметили в Минобороны.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, ранее заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были перехвачены.