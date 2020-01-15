В Ташкенте идут проверки рынка «Абу Сахий», возбуждено уголовное дело против руководства, - СМИ

CentralAsia (UZ) - С 5 января правоохранительные органы Узбекистана проводят проверку на известном столичном оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», известном как «Абу Сахий». Информацию, полученную от источника в правоохранительных органах, подтвердил один из руководителей оптового рынка, сообщает centralasian.org.

Проверку координирует Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Узбекистана, в проверке участвовали сотрудники Государственного налогового комитета, Главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям и службы санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, которые выявили ряд нарушений на рынке.

Сотрудник прокуратуры города Ташкента подтвердил информацию о том, что следственная группа работает на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази» («Ташкентский торговый центр»), известном как «Абу Сахий».

По словам предпринимательницы с рынка «Абу Сахий», Динары Латиповой, которая до 2014 года торговала тканью и обувью, её допрашивали в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства рынка по делу о торговом обороте трехлетней давности.

Документ, предоставленный Динарой Латиповой, подписан заместителем прокурора города Ташкента А. Пулатовым. В документе говорится, что в отношении группы руководящих сотрудников администрации рынка возбуждено уголовное дело по статье 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») Уголовного кодекса республики.

В документе также сказано, что следственная группа по расследованию преступлений, совершенных на оптовом рынке «Тошкент савдо маркази», «Миробод дехкон бозори» и других субъектах, начала работу в декабре 2019 года. В документе говорится о возбуждении уголовного дела в отношении руководящего состава оптового рынка «Тошкент савдо маркази», однако конкретные имена не приводятся.

По словам Динары Латиповой, в ходе допроса следователи интересовались тем, каким образом она до 2014 года завозила товар из Дубая и Турции на рынок «Абу Сахий».

– Следователи объяснили мне, что руководство рынка нарушало мои права как предпринимателя и я, сама того не ведая, оказалась жертвой незаконной схемы. Но сказать честно, после открытия карго-службы «Абу Сахий» предпринимателям стало намного легче завозить товар из-за рубежа, – говорит предпринимательница.

32-летняя предпринимательница, которая в настоящее время торгует зимней одеждой на «Тошкент савдо маркази» (бывший «Абу Сахий»), говорит, что дала показания против администрации оптового рынка.

– Я завозила товар из Дубая, заплатив по 5 долларов за килограмм. Но следователь сказал, что это была контрабанда. Именно поэтому я дала показания против администрации рынка за то, что они, воспользовавшись моей простотой, сделали меня участником контрабанды, – сказала предпринимательница оптового рынка «Тошкент савдо маркази».

Отметим, что до 2017 года известный оптовый рынок «Абу Сахий» в Ташкенте принадлежал Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери первого президента Узбекистана Лолы Каримовой-Тилляевой. В декабре 2017 года Тимур Тилляев продал оптовый рынок.

В 2018 году в программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24» было сказано, что государственный бюджет Узбекистана в 2016-2017 годах недополучил от прибыли оптового рынка «Абу Сахий» 53,5 миллиона долларов, которые были выведены за границу. По данным властей, после реорганизации оптовый рынок увеличил отчисления в госбюджет.

В документах указано, что директором рынка является некий Акмаль Хусаинов. Ранее в местных СМИ сообщалось, что истинным владельцем рынка является иностранный инвестор, однако его имя и форма собственности не разглашаются.