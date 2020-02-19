На востоке Узбекистана блогеру порвали рот за пост о магазине, торгующем спиртными напитками рядом с мечетью

CentralAsia (UZ) - 18 февраля блогер из Асакинского района Андижанской области Отабек Нуритдинов был жестоко избит владельцами магазина спиртных напитков.

Как сообщил блогер на своей странице в Facebook’е, причиной этому стал его пост в соцсетях, в котором он написал о том, что магазин спиртных напитков находится вблизи мечети. В результате избиения блогеру порвали рот. По данному факту проводится проверка.

18 февраля блогер Отабек Нуритдинов обратился к судмедэкспертам, чтобы те определили степень тяжести вреда нанесенного его здоровью.

Об этом сообщила мать блогера Матлюба Курбанова. По словам женщины, пока они не получили заключение судмедэкспертизы.

– Сыну провели судмедэкспертизу, но никакой бумажки нам пока не дали. Сказали, чтобы мы принесли какой-то документ из органов внутренних дел, после чего можем забрать заключение. После проведения судмедэкспертизы нас направили в больницу. Мы поехали в областную больницу, где сыну зашили порванный рот. Врач сказал мне, что в полость рта наложили 5 швов, снаружи – еще один шов, – говорит мать Отабека Нуритдинова.

Сам блогер написал Facebook’е о том, что 18 февраля на него напали владелица магазина спиртных напитков и двое ее сыной. Причиной этому стал его пост в социальных сетях, в котором он написал, что этот магазин находится рядом в мечетью Халида ибн аль-Валида в Асакинском районе.

Матлюба Курбанова сообщила, что руководство ОВД города Андижана пообещало ей принять законные меры в отношении лиц, жестоко избивших ее сына.

Женщина говорит, что владелица магазина спиртных напитков сама отыскала ее сына-блогера после его публикации в соцсетях.

– Сегодня, 18 февраля, мы отвезли моего внука, сына Отабека в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Он сильно простудился. Сын поехал вместе со мной. Когда мы находились в больнице, нам позвонили из дома и сказали, что Отабека спрашивает какая-то женщина. Кажется, она представилась Дильнозой. Я сказала, что мы еще в больнице. Когда мы с сыном приехали домой, эта женщина явилась в наш дом вместе с двумя сыновьями. Оказывается, у нее есть магазин спиртных напитков рядом с мечетью. В это время Отабек находился на стоянке. Я отвела их к сыну. Вначале они попросили моего сына по-хорошему удалить свой пост. Сын ответил им, что удалит пост, если у них все законно. В это время неожиданно двое сыновей владелицы магазина набросились на Отабека. Один из них нанес сильный удар в область рта моего сына. Я сильно закричала, потом оттащила сына в сторону и заперла его в машине, – сказала нашему журналисту Матлюба Курбанова.

Сотрудник ОВД Асакинского района, попросивший не разглашать его имени, подтвердил информацию об избиении блогера Отабека Нуритдинова.

– Мы примере меры в отношении всех виновных лиц, – сказал сотрудник районной милиции.

Напомним, что 30 декабря прошлого года блогер из Асаки Отабек Нуритдинов был оштрафован и арестован на 15 суток по обвинению в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Жалобу на него подали хоким Асакинского района Андижанской области, директор районной школы и начальник областного управления народного образования.

Источники сообщали ранее, что блогер Нуритдинов писал в Facebook'е о коррупции и хищении бюджетных средств сотрудниками районной и областной администраций.