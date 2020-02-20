В Восточном Казахстане сотни людей потребовали не пускать больных коронавирусом в страну и не размещать в больницах

CentralAsia (KZ) - 19 февраля в YouTube канале Басе появилась информация о том, что жители приграничного с Китаем Зайсанского района Казахстана вышли протестовать против того, чтобы больных коронавирусом, помещали в местную больницу.

Протестующие вытаскивали из больницы матрасы в знак протеста. Они потребовали не пускать больных коронавирусом в Казахстан.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о закрытии областной границы с Китаем для иностранных граждан, передает Holanews.

Глава региона встретился с жителями Зайсанского района и заверил, что через границу не пройдет ни один иностранец.

«Граница с Китаем закрыта. Поэтому призываю всех к спокойствию. А прибывшие из Китая пять наших граждан будут помещены на карантин. Через три дня я опять приеду в Зайсан и лично проконтролирую ситуацию», - сказал Даниал Ахметов.

По информации управления здравоохранения ВКО, в городах Семей и Усть-Каменогорск подготовлены места в физиопульмонологических стационарах на 110 коек. При необходимости будут развернуты обсервационные стационары на базе санаториев "Уба" Шемонаихинского района - на 250 коек, "Грехово" района Алтай - на 80 коек и в противотуберкулезном диспансере с. Акжар Тарбагатайского района - на 100 коек.

Таким образом, всего по области подготовлены 835 обсервационных коек. Для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию по области имеется 1023 инфекционные койки и 80 боксов с отдельным входом. В медицинских организациях создан необходимый запас масок, перчаток и защитных костюмов, а также лекарственных препаратов.

Напомним, акимат Восточно-Казахстанской области опроверг информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заразившиеся коронавирусом граждане Китая.