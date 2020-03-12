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  12 марта 2020
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Монгольский треугольник или особый климат. Почему в Центральной Азии нет коронавируса? - эксперт

CentralAsia (UZ) -  В Ташкент прибыл врач, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. Вместе с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым он провел лекцию о коронавирусе и рассказал о "монголо-тюркском треугольнике".

Он упомянул, что 11 марта стало известно о выявлении коронавируса у гражданина Франции, прибывшего в Монголию на работу.

- Мы вместе с коллегами из Узбекистана заметили такую особенность, что есть ряд стран, входящих в так называемый "монгольский треугольник", которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах - может, сухой воздух и особый климат, или исрык-трава, которую в странах Центральной Азии издревле использовали для обеззараживания. Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом - ни в одной из стран Центральной Азии случаев COVID-19 не выявлено, и, надеюсь, не появится, — заявил Фаворов на конференции, видеотрансляцию которой опубликовал Sputnik-Uzbekistan.

В Узбекистане ее называют исрык (исирик, исырык) или адраспан. В ботанике это растение называется — гармала обыкновенная (Peganum harmala). Еще в «Авесте» (VII-V в.в, до н.э.)—древнейшей священной книге зороастризма адраспан описывается как успокаивающее и очистительное средство. Им окуривали больных, храмы, использовали в ритуалах погребения.
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Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.

Напомним, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.

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