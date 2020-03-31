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  31 марта 2020
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Узбекистан передал Кыргызстану средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан передал Кыргызстану средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты. Помощь оказана по поручению премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщает Тurmush.

Как сообщили в полномочном представительстве правительства в Ошской области, 29 марта в 4 утра помощь через контрольно-пропускной пункт «Достук» доставили в Ош.

Глава Ферганской области Шухрат Ганиев передал 10 тыс. масок и 900 защитных костюмов, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов – 4800 экспресс-тестов и реагенты.

На КПП их встретил полпред правительства У.Жылкыбаев.

Данные средства будут направлены в обсервации для более быстрого проведения анализов на коронавирус. Защитные средства будут переданы медицинским работникам.

Напомним, что в настоящее время случаев корнавируса в Узбекистане насчитывается 150, в соседнем Кыргызстане - 107.

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