Узбекистан передал Кыргызстану средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты

CentralAsia (UZ) - Узбекистан передал Кыргызстану средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты. Помощь оказана по поручению премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщает Тurmush.

Как сообщили в полномочном представительстве правительства в Ошской области, 29 марта в 4 утра помощь через контрольно-пропускной пункт «Достук» доставили в Ош.

Глава Ферганской области Шухрат Ганиев передал 10 тыс. масок и 900 защитных костюмов, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов – 4800 экспресс-тестов и реагенты.

На КПП их встретил полпред правительства У.Жылкыбаев.

Данные средства будут направлены в обсервации для более быстрого проведения анализов на коронавирус. Защитные средства будут переданы медицинским работникам.

Напомним, что в настоящее время случаев корнавируса в Узбекистане насчитывается 150, в соседнем Кыргызстане - 107.



