Студент из Туркменистана в Турции получил награду $3,5 тыс за обнаружение ошибки Apple

CentralAsia (TM) - Алмаз Сеидов из Туркменистана, пытаясь загрузить игры на свой телефон, обнаружил системную ошибку Iphone и сообщив об этом представителям компании Apple, получил награду в размере 25 тысяч лир ($3,5 тысячи).

Как сообщило 22 мая турецкое издание Hurriyet, 22-летний Сеидов, приехал в Турцию около 2 лет назад и поступил на математический факультет Университета Кастамону, во время обучения в университете начал интересоваться технологиями и работать над поиском системных ошибок в программах Apple.

Саидов и раньше находил системные недостатки в продукции Applе. До этого, молодой человек обнаружил ошибку Apple в телефоне своего друга и выиграл 250 лир и продолжал работать над телефоном того же бренда.

В этот раз, молодой человек, обнаруживший системный дефицит при загрузке игр в Apple Store, сообщил о ситуации в компании. После этого компания наградила Сеидова 25 тысячами лир, а также благодарственным письмом.

Сеидов сказал, что в свободное время любит играть в игры на телефоне или компьютере.

«Я ввел настройки телефона из программы установки игры Apple Store на iPhone, который я купил и вышел из системы, разрешив настройку приложения. Позже я вошел в систему, чтобы установить игру в Apple Store, и когда мне захотелось что-то загрузить, телефон заблокировался и начал зависать. Я запустил, но когда я посмотрел на настройки приложения, все они были включены. Я хотел попробовать еще раз, как вначале, я столкнулся с той же проблемой снова и понял, что произошла системная ошибка. Я обнаружил системную ошибку Apple и сообщил, что произошла системная ошибка. Они прислали мне письмо с благодарностью, в котором говорилось, что произошла ошибка и вознаграждение в 25 тысяч лир. Мне очень это понравилось», - цитирует Алмаза Сеидова издание Hurriyet.

Сеидов намерен заняться поиском ошибок в операционных системах продукции и других компаний.

«Я не слышал, чтобы кто-то находил такие ошибки в Туркменистане. Это стало источником гордости для меня. На этот раз я был удивлен и очень счастлив, что нашел большую ошибку и получил хорошую награду», - говорит Алмаз Сеидов.