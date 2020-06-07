Определен соперник Дональда Трампа на президентских выборах США

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден стал официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает ВВС.

Он уже в третий раз выдвигает свою кандидатуру в президенты США.

По мнению аналитиков, главными темами предвыборной кампании Байдена будут борьба с новым коронавирусом, проблема безработицы, а также массовые протесты против расизма.

Пр итогам праймериз Байден заручился поддержкой более чем 1990 голосов делегатов партии и стал таким образом официальным кандидатом.

Джо Байден был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы.

Во время праймериз он проиграл в штатах Айова и Нью-Гемпшир, но после сокрушительной победы в Южной Каролине его кампания начала набирать темп, а его соперники стали уходить со сцены.

Президент Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет схватки со своим соперником, которого он называет «Сонным Джо».

Еще до официального номинирования в качестве кандидата от демократов Байдену пришлось столкнуться с проблемами.

Он был вынужден извиняться свои слова о том, что афроамериканцы не могут считать себя чернокожими, даже если только думают о том, чтобы проголосовать за Трампа.

Джо Байдену пришлось также извиняться перед женщинами, так как он позволял себе их трогать. Он называет себя «тактильным политиком» и просил прощения за то, что его действия могли неверно истолковать.

Его выдвижение на президентский пост также было омрачено скандалом, связанным с вхождением его сына Хантера в состав директоров украинской нефтяной компании Burisma в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Джо Байден был номинирован в качестве кандидата от демократов в то время, как США переживают масштабную волну беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, безработица в стране достигла уровня, невиданного со времен Великой депрессии, а плюс к тому в стране свирепствует эпидемия коронавируса.

Дональд Трамп и Джо Байден уже не раз сталкивались по этим вопросам, и, как ожидается, они будут доминирующей темой в ходе предстоящей предвыборной кампании.