Бубонная чума! Ввели карантин в западной Монголии

CentralAsia (MNG) -

Меры по карантину были объявлены в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии после сообщения о бубонной чуме. Карантин начался в 10.00. в понедельник 29 июня на неопределенный срок.

Меры по карантину были объявлены в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии после сообщения о бубонной чуме. Карантин начался в 10.00. в понедельник 29 июня на неопределенный срок.