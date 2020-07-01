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  1 июля 2020
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Бубонная чума! Ввели карантин в западной Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Меры по карантину были объявлены в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии после сообщения о бубонной чуме. Карантин начался в 10.00. в понедельник 29 июня на неопределенный срок.

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летний житель сомона Цэцэг в аймаке Ховд был доставлен в больницу в воскресенье после того, как съел мясо сурка. Молодая женщина находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек.

Пара умерла от бубонной чумы в соседнем западном монгольском аймаке Баян-Өлгий в апреле 2019 года после употребления в пищу сырого мяса сурка.

Бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.
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