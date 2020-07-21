Коронавирус может вызывать психозы

CentralAsia (CA) - Инфекция Covid-19 поражает почти весь организм — и психику. Исследователи отмечают, что некоторые пациенты страдают от галлюцинаций и расстройств восприятия, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



В настоящее время ученые наблюдают, что Covid-19 наряду с неврологическими симптомами, может вызывать и широкий спектр психических симптомов. Уже известно, что многие пациенты жалуются на нарушения обоняния и вкуса. Также сообщалось об инсультах, приступах эпилепсии и паралича, головных болях и даже воспалении мозга.

Некоторые исследования предполагают о том, что Covid-19 может вызывать и психозы. Опрос, проведенный среди британских врачей, результаты которого были опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry, показал, что примерно у 31% из 125 пациентов с Covid-19 проявлялось психическое расстройство. Десять пациентов страдали от психоза, шесть - от расстройств, схожих с деменцией, а у четырех пациентов было установлено аффективное расстройство, то есть эпизоды мании и депрессии.



Ученые из Национальной больницы неврологии и нейрохирургии в Лондоне также имели схожие психоневрологические симптомы. В своем исследовании они описывают спутанность сознания и потерю ориентации у некоторых пациентов с Covid-19. Также они выявили синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу. Они также наблюдали психоз: одна 55-летняя женщина утверждала, что видела в своем доме львов и обезьян.



Понятие психоза объединяет ряд симптомов, при которых пациенты воспринимают реальность по другому. У них часто бывают галлюцинации или бредовые видения, а также расстройства мышления, сильные страхи или нарушения Я.



«Органические психозы могут возникать в результате повреждения или воспаления мозга», - говорит Гетц Томалла, главный врач отделения неврологии при Университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. «Органические психозы могут возникать, например, из-за травм головного мозга или воспаления». Уже известны случаи, когда Covid-19 сопровождался с воспалением мозга, возможно, это и вызывает психозы.



«Вопрос в том, в какой степени вирус напрямую поражает мозг, - говорит Томалла. - Возможно, воспаления вызываются косвенно в результате избыточной иммунной реакции организма на вирус»



В детской клинике Св.Хедвига в Регенсбурге были обследованы 100 врачей и медицинских работников, у 28 из которых анализ на Sars-CoV-2 был положительным. Исследователи обнаружили, что у зараженных со слабым или умеренным течением Covid-19, был повышен так называемый нейрофиламент легкой цепи, структурообразующий белок в нервных клетках. Они посчитали это знаком того, что даже при легком течении заболевания Sars-CoV-2 может вызывать нарушения в нервной системе - возможно, продолжительные.



Председатель профессионального объединения неврологов Германии Сабине Келер предполагает, что коронавирус оказывает продолжительное влияние на психику, но не обязательно приводит к органическим нарушениям: «Уже сейчас мы наблюдаем увеличение числа пациентов с психическими заболеваниями, - говорит она. - Коронакризис атакует людей во многих сферах жизни: многие теряют работу, не могут справиться с новой социальной ситуацией, испытывают экзистенциальные страхи»



Исследования о прошлых пандемиях доказывают, что психические последствия проявляются лишь после того, как вспышка заболевания утихнет. «Особенно среди врачей или медсестер, то есть людей, имеющих непосредственный контакт с инфицированными людьми», - говорит Келер. «Но сами зараженные и их родственники также могут страдать от психологических осложнений».