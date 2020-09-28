Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей

CentralAsia (CA) - В ночь на 27 сентября начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Как пишет ВВС, Армения сообщила о гибели 16-ти и ранении еще около ста военных. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Ереван сообщил о гибели двух человек, Баку - о гибели семьи из пяти человек. Обе страны ввели военное положение, Армения также объявила мобилизацию.

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вскоре после начала конфликта опубликовал в Твиттере фотографии поврежденного дома и раненого мужчины.

Подлинность фотографий не верифицирована независимыми экспертами. Обратный поиск изображений не находит этих снимков в открытых источниках.

Некоторое время спустя армянский политик Артак Бегларян также опубликовал в своем Фейсбуке первые результаты расследования правозащитников республики Арцах — фото раненых мирных жителей. Эти фотографии также не были верифицированы независимыми источниками.

В свою очередь генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан «немедленно прекратить бои». Генсек ООН поддерживает контакт с лидерами обеих стран с целью добиться деэскалации