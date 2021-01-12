В Туркменистане бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки

CentralAsia (TM) - В Лебапской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки, пишет туркменская служба Радио Свобода.

Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника государственного учреждения или учащегося.

Как передает корреспондент издания, в Фарапском районе бюджетников предупредили, что они не будут допущены на работу без такой аптечки.

Аналогичные требования касаются и школьников. После возобновления учебы 18 января они должны иметь в своей аптечке сироп корня солодки, антисептик, пять масок, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. В случае отсутствия такого набора преподавателям могут объявить выговор, а родителей – оштрафовать.

В конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о пользе корня солодки, выступая на заседании правительства 25 декабря. Он предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом.

"Корень солодки уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки", – отметил президент.

Несмотря на свидетельства о большом количестве заболевших с симптомами коронавируса и беспрецедентном уровне смертности в стране, а также введенные ограничительные меры в стране, руководство Туркменистана до сих пор не подтвердило фактов заражения COVID-19 на своей территории.

Несмотря на отрицание фактов заражения COVID-19 в стране, Туркменистан планирует закупить российскую вакцину от коронавируса, как только она будет произведена. Ранее Москва бесплатно предоставила Ашхабаду более 50 000 тест-систем. Кроме того, Туркменистан закупил у России медицинское оборудование на сумму около 8 млн долларов.