Узбекистан и Казахстан разрабатывают совместную туристическую программу

CentralAsia (KZ) - Узбекистан и Казахстан расширяют сотрудничество. На этот раз будет принята туристическая программа, благодаря которой туристам из обеих стран станет легче пересекать границы. Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар 24».

Для привлечения внимания власти планируют пересмотреть правила пересечения границ. Будет разработана специальная программа, подразумевающая упрощенный визовый режим, позволяющий людям свободно перемещаться между двумя государствами.

"Сейчас мы договорились, что на границе двух стран между Узбекистаном и Казахстаном будут созданы очень удобные условия для сокращения и упрощения процедур прохождения границ. С узбекской стороны была проведена большая работа. Сейчас и казахстанская сторона на посту Жібек жолы делает большую работу по их реконструкции. Я думаю, что и на других постах эту работу должны продолжать, чтобы туристические автобусы могли с минимальными временными затратами пересекать границу", – цитирует издание вице-премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова.

Кроме того, авторами данной программы рассматривается вариант открытия новых транспортных коридоров на границах Узбекистана и Казахстана. Также стороны договорились о запуске строительства новой железной дороги, которая свяжет Туркестан с Ташкентом.

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