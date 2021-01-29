Фильм Навального «Дворец для Путина» за 10 дней набрал более 100 млн просмотров

CentralAsia (CA) - На утро 29 января видео российского оппозиционера Алексея Навального «Дворец для Путина» набрало более 100,4 млн просмотров. Фильм был опубликован в YouTube 19 января.



Как утверждает Навальный, «дворец на черноморском побережье принадлежит президенту России Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения».



Сам Путин в ответ заявил, что «ни он, ни его родственники не владеют дворцом, о котором говорится на видео». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей.

Данный ролик Навальный записал до своего возвращения в Россию из Германии, но опубликовать его запланировали после приезда.



17 января Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.



23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Задержаны более 3 тыс. человек.