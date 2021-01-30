В Узбекистане выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выявлен первый случай заражения «британским штаммом» коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Баходир Юсупалиев.



Его обнаружили у жительницы Ташкента, которая вернулась вместе с членами семьи из Дубая 23 января.



При тестировании гражданина в международном аэропорту экспресс-методом тест дал положительный результат на коронавирус. После этого больного на скорой помощи сразу доставили в инфекционную больницу. В тот же день пациент прошел обследование в больнице, у него диагностировали бессимптомный COVID-19, говорится в сообщении.

