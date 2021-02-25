В Италии сотни гробов обрушились в море из-за оползня

CentralAsia (CA) - На кладбище в Италии 22 февраля сошел оползень, сотни гробов обрушились в море. Об этом 24 февраля сообщает ВВС.

«Такого рода оползень очень трудно предсказать или заранее заметить», - сказал мэр деревни Камольи Франческо Оливари.

По его словам, местные рабочие еще несколько дней назад заметили трещины в скале и сообщили об этом властям.

100-летнее кладбище на морском обрыве в деревне Камольи под Генуей оказалось не самым спокойным местом последнего отдыха после того, как там произошел оползень и сотни гробов вместе с двумя часовнями обрушились в море.

Гробы на этом кладбище были замурованы в стену в соответствии со старинной итальянской традицией. После того, как стена дала трещину, рабочие стали снимать ее на видео и запечатлели момент, когда большой участок стены вместе с гробами обрушился вниз в Лигурийское море.

«Несмотря на то, что в этом районе часто случаются горные обвалы и оползни, последнее событие стало «невообразимой катастрофой» - сказал мэр деревни.