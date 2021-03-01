Монголия «надеется открыть границы для туристов к маю»

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ провел встречу с представителями туристического и гостиничного сектора страны. Он отметил, что к 2029 году Монголия может получить доход в размере 450 миллионов долларов США от приема трех миллионов туристов в год.

Президент Монгольской туристической ассоциации Д. Гантөмөр сказал, что трехмиллионная страна способна принимать 7,5 миллионов туристов в год. Он попросил премьер-министра открыть границы Монголии для туристов с 1 мая. По его словам, Монголия еще может принять летом 400 тысяч туристов, открыв свои границы в мае.

С.Мөнхбат из Монгольской гостиничной ассоциации пояснил, что количество отелей активно сокращалось до 430 в 2020 году, а количество сотрудников в этом секторе сократилось на 46 процентов.

Одновременно количество посетителей отелей резко сократилось на 95 процентов; только нескольким отелям было разрешено работать в качестве карантинных центров во время пандемии.

Большинство отелей закрыты с января 2020 года. Сектор получил удар, от которого ему необходимо оправиться; отели платят 600 миллиардов тугриков (около $210,5 млн) налогов в год.

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