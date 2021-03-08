Жители Швейцарии на референдуме поддержали запрет закрывать лицо

Исламофобия в Швейцарии

CentralAsia (KG) - В Швейцарии состоялся референдум, на котором с небольшим перевесом победили сторонники закона о запрете закрывать лицо в общественных местах. После того, как соответствующее законодательство будет принято, в стране больше нельзя будет носить женскую мусульманскую одежду, скрывающую лицо, в том числе паранджу и никаб. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Принятие закона поддержали 51,2% участников референдума, против высказались 48,8%. Голосование было проведено по инициативе правой Швейцарской народной партии, которая вела агитацию под лозунгом «Нет экстремизму».

В предложенном законе ислам не упоминается, но правозащитники и представители некоторых мусульманских организаций считают, что он направлен против этой религии. Одна из основных мусульманских организаций Швейцарии, Центральный совет мусульман, назвала голосование «черным днем».

«Сегодняшнее решение открывает старые раны, усугубляет юридическое неравноправие и посылает мусульманскому меньшинству ясный сигнал о его изоляции», - сказано в заявлении организации, которая намерена оспаривать результаты референдума в суде.

Против принятия закона также выступали власти Швейцарии, по мнению которых государство не должно решать, как именно следует одеваться женщинам.

Эксперты говорят, что это решение имеет скорее символическое, чем практическое значение. По данным исследования Университета Люцерна, в Швейцарии почти нет тех, кто носит паранджу (женский халат, закрывающий лицо сеткой), а около 30 женщин носят никаб (головной убор, оставляющий открытым только прорезь для глаз).

Мусульмане составляют около 5% из 8,6 млн жителей Швейцарии, большинство из них - семьи мигрантов из Турции, Боснии и Косова.

В 2009 году швейцарцы поддержали запрет на строительство минаретов.

Швейцария последовала примеру нескольких других стран Европы, которые до этого также ввели запрет на ношение мусульманской одежды. Запрет закрывать лицо введен во Франции, Голландии, Дании, Австрии, Болгарии, Норвегии. Во Франции в государственных учреждениях, включая государственные школы, введен запрет на ношение платка, а также купаться в мусульманкой одежде в бассейне или в море.

Свобода выбора одежды остается основным правом человека. В Европе это право повсеместно нарушается.

Интересный факт — сейчас жителю Швейцарии из-за пандемии запрещено появляться в общественном месте без маски. Таким образом в стране будут действовать два закона — один обязывает закрывать лицо, другой закон будете запрещать закрывать лицо.

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