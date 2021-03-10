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  10 марта 2021
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Видео — Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов после вопроса о возможных перестановках

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оха распылил антисептик на журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о перестановках в правительстве страны, пишет Reuters.

Прают возмутился когда его спросили о списке потенциальных кандидатов на пост министров после того, как на прошлой неделе заключили в тюрьму трех министров за восстание во время протестов семь лет назад.

Он прервал брифинг, взял бутылку дезинфицирующего средства, подошел к журналистам и распылил на них антисептик, держа перед лицом маску, пишет агентство.

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