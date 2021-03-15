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  15 марта 2021
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Туркменистан ратифицировал историческое соглашение с Азербайджаном по месторождению «Достлуг» на Каспии

CentralAsia (TM) -  Туркменистан и Азербайджан будут совместно разрабатывать спорное нефтегазовое месторождение в Каспийском море, получившее недавно новое название «Достлук» («Дружба»). Парламент Туркменистана 13 марта ратифицировал соответствующий меморандум. Соглашение по месторождению подпишут главы двух государств Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев на предстоящей встрече. Россия и Турция намерены принять участие в проекте.

Ашхабад и Баку поставили точку в длившемся со времен распада СССР споре о принадлежности находящегося на туркменско-азербайджанской границе в Каспийском море месторождения, известного в Туркменистане как «Сердар», в Азербайджане – «Кяпаз». Азербайджан неоднократно предлагал разрабатывать его совместно, но Туркменистан отказывался, считая месторождение своим. Это приводило к обмену нотами и конфликтам между странами. Отношения настолько ухудшились, что первый президент Сапармурад Ниязов закрыл туркменское посольство в Азербайджане. От словесных перепалок до боестолкновений на море оставался один шаг. Ситуация начала меняться в последние годы, когда Туркменистан стал участником инфраструктурных проектов и транспортных коридоров, идущих в Европу.

Договоренность о сотрудничестве на месторождении была достигнута в ходе официального визита Гурбангулы Бердымухамедова в марте 2020 года в Баку. Тогда же было принято компромиссное решение переименовать месторождение и назвать его «Достлук», что в переводе с туркменского и азербайджанского языков означает «Дружба». В январе 2021 года министры иностранных дел двух стран подписали меморандум «О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море», после чего документ прошел ратификацию в парламентах двух стран.

Запасы месторождения оцениваются в 50 млн т нефти.

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