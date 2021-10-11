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Вакцинация против коронавируса в Монголии: третью «бустерную» прививку получили более 341 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  «По всей стране более 2,1 млн человек полностью вакцинированы второй дозой, из которых 16% получили бустерную дозу. Через некоторое время после приема полной или второй дозы уровень противовирусного иммунитета снижается. Поэтому при низком уровне иммунитета можно вводить дополнительные вакцины для восстановления иммунитета и защиты от вируса. В этой связи вводится третья доза иммунизации, чтобы предотвратить распространение дельта-варианта среди населения», - говорит О. Дашпагма, руководитель отдела иммунизации, Национального исследовательского центра тнфекционных заболевания.

По данным минздрава Монголии на 11 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 252 748 человек (69,2% населения страны), вторую дозу – 2 133 729 человек (65,6% населения страны). И 341 618 человек привиты третьей дозой.

«Бустерная» прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Монголии остается одним из мировых лидеров.

Коронавирус в Монголии
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