Ученые назвали долгосрочное последствие COVID-19

CentralAsia (CA) - Даже спустя месяцы после выздоровления от коронавируса многие люди так и страдают провалами в памяти, проблемами с концентрацией внимания и другими симптомами «мозгового тумана», как показывает новое исследование, опубликованное на сайте Мedicalxpress.

Исследователи обнаружили, что такие симптомы наблюдались через семь месяцев после выявления COVID-19 как у пациентов, которые были тяжело больны и госпитализированы, так и у тех, кто переболел в легкой форме.

По словам ведущего исследователя и нейропсихолога из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке Жаклин Беккер, многие пациенты были относительно молоды и здоровы. Их средний возраст составлял 49 лет, и у большинства из них не было таких заболеваний, как диабет и высокое кровяное давление.

Она заявила, что потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции.

Специалисты осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке. При этом у участников эксперимента обязательно исключили деменцию.

Согласно исследованию, у 24% людей, переболевших COVID-19, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию.

Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие инфекцию в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения задач, связанных с умственной нагрузкой. Кроме того, им было сложнее придумать слова по определенным критериям. Во время эксперимента их просили назвать слова на букву «С» или, например, перечислить каких-нибудь животных, говорится в статье.