НАСА объявило снимком дня фото пыльной завесы над Ташкентом

CentralAsia (UZ) - Изображением дня на 11 ноября текущего года от NASA Earth Observatory стало фото с толстым покровом из пыли над Ташкентом.

Как пишет издание Еarth.com, необычная пыльная буря была вызвана антициклонической бурей со скоростью ветра до 55 миль в час (88 км в час).

По данным НАСА, часть пыли, вероятно, пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов к северо-востоку в Туркестанской области Казахстана.

Метеорологическое агентство Узбекистана «Узгидромет» сообщило, что уровень загрязнения твердыми частицами (PM10) вырос до 18 000 микрограммов на кубический метр. Концентрация пыли периодически достигала уровня, в 30 раз превышающего безопасный.

По данным Узгидромета, за 150 лет ведения учета это самые экстремальные запыленные условия, которые никогда не наблюдались в Ташкенте.

«Если измерения верны, это действительно экстремальные и чрезвычайно опасные уровни твердых частиц для городских районов», - сказал Томас Гилл, ученый-атмосферник из Техасского университета в Эль-Пасо. «24-часовой средний предел Агентства по охране окружающей среды США составляет, например, 150 микрограммов на кубический метр для PM10».

«Самые высокие почасовые концентрации, которые я когда-либо видел, зарегистрированные в Эль-Пасо, штат Техас - возможно, самом пыльном городе США - составляют около 5000 микрограммов на кубический метр PM10».

«Таким образом, эти уровни в Узбекистане примерно в четыре раза хуже, чем я когда-либо видел в Эль-Пасо. Это могут быть одни из самых высоких значений PM10, когда-либо измеренных для атмосферного воздуха в городских районах».

Изображение NASA Earth Observatory было сделано 5 ноября 2021 года спектрорадиометром среднего разрешения (MODIS) на спутнике НАСА Terra.