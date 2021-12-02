На ирано-афганской границе произошли боестолкновения. Видео

CentralAsia (CA) - На границе Ирана и Афганистана произошли боестолкновения между иранской армией и боевиками радикального движения «Талибан». Как сообщает новостное агентство Tasnim, причиной стало то, что талибы не знали, где проходит фактическая граница.

Отмечается, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотнях метрах от афганской границы на территории иранской провинции Систан и Белуджистан были возведены стены. Иранские крестьяне зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики. Однако талибы, которые захватили власть в Афганистане в августе нынешнего года, решили, что крестьяне оказались на территории уезда Канг афганской провинции Нимроз и открыли по ним огонь.

Иранская армия в ответ открыла огонь из стрелкового оружия и гаубиц Д-30. В свою очередь, как уточняется, талибы использовали технику, в частности броневики «Хамви», доставшуюся им после вывода иностранных войск из Афганистана.

В сети появились видео перестрелки с обеих сторон.

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درگیری مرزی طالبان با ایران؛ دو پاسگاه دیگر هم سقوط کرد



منابع به آماج تایید می‌کنند که به دنبال شدت درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی، پاسگاه‌های دوست محمد و بالا سیاه چشمان هم‌مرز با ولسوالی کنگ ولایت نیمروز به تصرف نیروهای طالبان درآمده است.#آماج_نیوز pic.twitter.com/SAk6onTszo — Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021

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طالبان «هاموی‌های زرهی امریکایی» را برای جنگیدن در برابر مرزبانان ایرانی به ولسوالی کنگ ولایت نیمروز فرستادند. درگیری شدید جریان دارد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/uvrrON3A16 — Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021

Афганские медиа утверждали, что боевикам «Талибана» в ходе боестолкновений удалось захватить два контрольно-пропускных пункта на иранской стороне границе. Однако иранские СМИ опровергли эту информацию.

Уточняется, что перестрелка продолжалась несколько часов. В результате переговоров между иранскими пограничниками и талибами удалось прекратить боевые действия. По данным талибов, убитых и раненых с обеих сторон нет.

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نیروهای بیشتر طالبان نیز به ساحه مرزی کنگ ولایت نیمروز رسیده و درگیری شدید با مرزبانان ایرانی جریان دارد.#آماج_نیوز pic.twitter.com/wis4sRYfWr — Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021

Отмечается, что это первое прямое боестолкновение боевиков вооруженных формирований «Талибана» после того, как движение захватило власть в Кабуле.