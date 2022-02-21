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В России за сутки выявили 152,3 тыс. случаев СOVID-19

CentralAsia (CA) -  За сутки в России выявлено 152 тыс. 337 новых случаев заражения COVID-19. По сравнению с предыдущим днем число заражений сократилось на 18,3 тыс., или 10,75%, и опустилось до минимума с 2 февраля, передает оперативный штаб.

Лидером по числу заражений вновь стал Санкт-Петербург, где за последние сутки выявлено 9 тыс. 43 больных. В топ-5 же наряду с Петербургом попали:

Красноярский край — 5297;

Пермский край — 5093;

Воронежская область — 5082;

Новосибирская область — 5001.

За те же сутки в России с COVID-19 госпитализированы 8 тыс. 835 человек, что на 14,8% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций снижается третий день подряд и упало за это время до минимума почти за месяц. В последний раз о меньшем числе попавших в больницы с COVID-19 сообщалось 24 января, тогда их было 5 тыс. 970.

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