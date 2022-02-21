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За сутки в России от коронавируса скончались 735 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 735 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 83 и Санкт-Петербурге — 80.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 346 тыс. 235 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 15,5 млн, из них выздоровели — 12,4 млн.

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