Мы не признаем Луганскую и Донецкую республики, - глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - «Мы за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Луганскую и Донецкую республики», - заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 17 марта в ходе пленарного заседании Сената Олий Мажлиса.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил с докладом на XXIV пленарном заседании Сената Олий Мажлиса РУз.

В своём выступлении глава МИД прокомментировал события в Украине, озвучив позицию Узбекистана.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Во-вторых, Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие», - сказал Абдулазиз Камилов.

Глава МИД заявил также, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», - добавил министр.

«Исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине в это непростое время», - добавил глава МИД.

«Узбекистан имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Опираясь на национальные интересы, мы и впредь будем поддерживать хорошие отношения с обеими странами. Например, Россия является нашим крупнейшим торговым партнером. У нас также хорошие торговые отношения с Украиной. В частности, прошлогодний товарооборот с Киевом составил $704 млн», - отметил Камилов.