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Узбекистан за год увеличил импорт муки на 22 тысячи тонн

CentralAsia (UZ) -  В январе марте 2022 года Узбекистан импортировал 92,6 тысяч тонн муки общей стоимостью 28,8 млн долларов США, следует из данных Государственного комитета.

Импорт пшеничной муки увеличился на 22 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего пшеничной муки было привезено из следующих стран:

Казахстан - 91,2 тыс. тонн;

Россия - 1,3 тыс. тонн;

США - 50 тонн;

Италия - 12,4 тонн;

Франция -1,8 тонна

Общая стоимость муки, импортируемой из одного Казахстана за три месяца 2022 года составила $201,6 млн.

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