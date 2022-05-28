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В Туркменистане ввели ослабления по карантину 

CentralAsia (TM) -  Чрезвычайная комиссия Туркменистана по борьбе с распространением болезней снимает требование об обязательном карантине по возвращении из-за границы. Вместо этого приезжающие должны будут изолироваться на семь дней в домашних условиях, а командированные лица – на три дня. Решение принято 25 мая с учетом стабилизирующейся эпидемиологической обстановки в мире, передает turkmen.news.

Помимо этого, с первого июня снимается требование носить лицевые маски, за исключением всех видов общественного транспорта и закрытых помещений. В настоящее время в Туркменистане маски необходимо носить везде, в том числе на улице и в собственной машине, даже если едешь один. За отсутствие маски или за то, что она спущена до подбородка, людей штрафуют.

Несмотря на снятие обязательного карантина, комиссия требует, чтобы люди, которым будет разрешено в мае-июне пересечь туркменскую границу, провели 14 дней в специальных санитарных зонах.

Например, 30 мая планируется вывозной рейс из Стамбула в Туркменбаши, им в страну вернутся 250 человек, застрявших в Турции в период пандемии. Все они должны будут пройти карантин. Количество дней не указывается.

Второго и третьего июня из Минска в Туркменабад двумя чартерными рейсами прибудут 220 человек, застрявших в Беларуси. Им предстоит посидеть 14 дней в пункте, подведомственном дорожно-транспортному управлению хякимлика Лебапского велаята.

Наконец, до 6 июня границу разрешат перейти 72 гражданам Туркменистана, застрявшим в Иране. На родину они вернутся через КПП «Серахс». Там же они отбудут 14-дневный карантин.

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