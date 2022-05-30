В Ереване на акции протеста задержаны более 100 демонстрантов

CentralAsia (CA) - Более 100 оппозиционных демонстрантов задержаны в понедельник в Ереване. Трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Армении.

Утром в понедельник участники оппозиционного «Движения сопротивления» собрались в центре Еревана у правительственного здания. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами, которые, по их словам, должны выразить позицию относительно политики властей по вопросу Нагорного Карабаха и предложенного оппозицией проекта заявления по этой проблеме.

Полиция не разрешила оппозиционным депутатам пройти в здание, после чего начались столкновения.

Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.