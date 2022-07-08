В России уволен сотрудник, ударивший мигранта во время оформления документов

CentralAsia (UZ) - В Воронеже уволили сотрудника отдела по вопросам миграции, ударившего локтем в живот мигранту во время оформления документов. Резонансное видео распространилось ранее в соцсетях.

Как сообщил московский правозащитник Бахром Исмаилов, «7 июля в вечернем выпуске новостей «Вести — Воронеж» сообщили о том, что руководством ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник, допустивший грубость в отношении гражданина Узбекистана уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности».

После того, как видео в соцсетях прокомментировали сотни пользователей, высказавших возмущения, Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило, что ​​личность гражданина, изображенного на видео была установлена.

Им оказался гражданин Узбекистана, приехавший в Воронеж на работу 1 июня 2022 года. Во время дактилоскопии в Миграционном центре 28 июня при оформлении документов сотрудник применил к нему силу, толкнув в живот. Кроме того, как показано на видео, сотрудник проявлял грубость, дергая мигранта за руку в процессе проведения дактилоскопии. Мигрант сообщил, что у него не было жалоб на здоровье после инцидента. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана провело проверку и отправило в соответствующие органы информацию об инциденте.