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Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни, - Kyodo

CentralAsia (CA) -  Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого совершили покушение, не подает признаков жизни, медики снова зафиксировали клиническую смерть политика. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на экстренные службы города Нара.

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, когда он выступал на улице Нары. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину, после второго выстрела экс-премьер упал.

Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

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