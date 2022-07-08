Брат Синдхо Абэ не подтвердил его смерть

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Японии Нобуо Киси — брат Синдхо Абэ — не подтвердил смерть бывшего премьер-министра страны. По его словам, сейчас политику делают переливание крови, пытаясь спасти жизнь. С таким заявлением министр выступил на пресс-конференции в эфире Fuji News Network.

«Молюсь за его выздоровление», — сказал Нобуо Киси.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина подошел сзади и выстрелил в политика во время предвыборного митинга. Бывший премьер упал на землю, а позже был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи и груди.

Действующий премьер Фумио Кисида вскоре сообщил, что Абэ жив, но находится в тяжелом состоянии.