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В Узбекистан из Казахстана экстрадировали женщину, обвиняемую в убийстве 19-летней давности

CentralAsia (UZ) -  В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Ташкентской области совместно с полицией Казахстана задержана гражданка Узбекистана, которая находилась в розыске почти 20 лет.

По данным ведомства, гражданка Ф.У., 1962 г.р. в 2003 году была привлечена прокуратурой города Ташкента в качестве обвиняемой по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Однако все это время ей удавалось скрываться от следствия.

Женщину задержали в Шымкенте и экстрадировали в Узбекистан.

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