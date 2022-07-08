Не знаю, кто там живёт, – аким Нур-Султана об острове братьев Назарбаевых

CentralAsia (KZ) - 8 июня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов дал брифинг, на котором его спросили об острове, который в 2007 году акимат подарил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Orda.kz.

Градоначальник не стал отвечать, сославшись на то, что не знаком с документами 15-летней давности.

«Не владея документами, не могу комментировать этот вопрос. По закону какие были приняты процедуры – они приняты. Я не видел документов, не могу комментировать», – сказал аким.

Он также добавил, что не знает, кто живёт на острове.

Ранее журналисты Orda.kz выяснили, что Зеленый остров, расположенный между правым и левым берегом столицы почти полностью принадлежит семье Назарбаевых. В 2007 году акимат просто подарим им эту землю.

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