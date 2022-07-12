В Узбекистан из США доставили медоборудование на $210 тыс для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) доставило в Узбекистан партию запасных частей для медицинского оборудования, используемого для лечения пациентов с COVID-19. Медицинское оборудование, стоимостью около $211 тыс, было произведено в Соединенных Штатах компанией Zoll Medical Corporation и дополняет предыдущие поставки медицинского оборудования и вакцин, начатых с первых месяцев пандемии, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

С марта 2020 года Соединенные Штаты через USAID и Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставили более 18,2 млн долларов США в качестве прямой помощи для борьбы с COVID-19 в Узбекистане. Помимо этого, страна получила 9,6 миллиона вакцин от COVID-19. USAID поддержало скоординированное национальное реагирование на чрезвычайные ситуации под руководством Министерства здравоохранения. Ключевым элементом этой поддержки является повышение устойчивости системы здравоохранения к будущим потрясениям.

Поддержка USAID включает закупку медицинского оборудования и вакцин, а также поддержку возможностей Министерства здравоохранения для хранения и распространения вакцин.