Таджикистан намерен закупить в Европе четыре агрегата для Рогунской ГЭС

CentralAsia (TJ) - Заказы на оставшиеся четыре агрегата для Рогунской ГЭС будут размещены у европейских производителей. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода.

По его словам, в частности переговоры по производству и поставкам агрегатов для Рогунской ГЭС ведутся с одной из австрийских компаний, передает издание «Авеста».

Отвечая на вопрос насколько российско-украинский конфликт повлиял на поставку оборудования для Рогунской ГЭС, Шоимзода отметил, что есть определённые сложности, в том числе по вопросу производства и поставок оборудования.

«Однако в мире много производителей оборудования для электростанций и вопрос с нехваткой производства и поставок не стоит», – подчеркнул Шоимзода.

Замминистра также прокомментировал увеличение стоимости проекта Рогунской ГЭС, о чём было объявлено ранее. По его словам, в стоимость проекта внесены коррективы после проведения детального исследования под патронажем Всемирного банка. Кроме того, на корректировку стоимости проекта оказали влияние инфляционные и экономические глобальные процессы.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км восточнее Душанбе, ее проектная мощность – 13,1 млрд. кВт/ч в год. Проектируемая высота плотины – 335 метров, объем водохранилища – 13,3 млрд. кубометров.

Годовая выработка электроэнергии при запуске первой очереди с двумя агрегатами при мощности в 400 МВт, должна составит до 4 млрд. кВт/часов электроэнергии.

Первый агрегат (агрегат №6) Рогунской ГЭС был запущен в ноябре 2018 года. Второй агрегат ГЭС был веден в эксплуатации в сентябре 2019 года.

Агрегаты и запчасти к ним для Рогунской ГЭС были изготовлены на украинских предприятиях. В апреле 2020 года прошло сообщение, что Таджикистан и Украина ведут переговоры о поставках еще четырех агрегатов для Рогуна, однако война между Россией и Украиной скорректировала планы Таджикистана по закупке оставшихся агрегатов ГЭС.

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