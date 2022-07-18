В Узбекистане выявлено 69 новых инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 18 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 305. В течение прошедших суток зафиксированы 69 (накануне – 96) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (14), по 6 новых случаев в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях.

За день выздоровели 53 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 196).

На лечении находятся 1472 больных COVID-19.