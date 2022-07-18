Кольцо попало в Книгу рекордов за содержание 24 679 бриллиантов. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Изделие индийской ювелирной компании попало в Книгу рекордов Гиннесса, за наибольшее количество бриллиантов. Украшение содержит 24 679 камень. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.

Кольцо носит название «Ами», что на санскрите означает «бессмертие».

Дизайн изделия основан на розовом вешенке.

«Гриб олицетворяет бессмертие и долголетие», - сказал управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян.

Кольцо, вес которого составляет около 340 граммов, было оценено SWA Diamonds в $95 243.